Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
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Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным - власти

Московский Комсомолецвчера в 22:58

Госкомитет Китая оценил влияние коронавируса на экономику

ТК Звезда00:10

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Lenta.ru00:10

В КНР дали оценку влиянию эпидемии коронавируса на экономическое развитие

Ореанда-Новостивчера в 23:37

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Мой Брянск00:16

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

РИА Новостивчера в 22:36
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США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Известия вчера в 20:36
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

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Коммерсантъ 22 февраля в 19:57
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Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
РИА Новости 22 февраля в 18:07
Общество

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru вчера в 07:29
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ вчера в 01:22
Политика

Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

РИА Новости 22 февраля в 21:39
Армия и оружие

ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 22 февраля в 00:07
Политика

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
РИА Новости вчера в 14:30
Армия и оружие

Названы сроки подписания контракта на первые российские вертолетоносцы

Министерство обороны намерено до конца апреля подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК), сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе.
Взгляд.ру 00:18
Общество

Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург

МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
КП - Санкт-Петербург вчера в 10:55
Общество

В Китае власти шести провинций понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Шесть провинций Китайской Народной Республики сегодня, 24 февраля, понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, объявленный ранее из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 00:01
Здоровье

Диетологи назвали полезные жиры, которые стоит употреблять диабетикам

Врачи диетологи сообщили, что некоторые полезные жиры не только разрешены к употреблению людям, страдающим диабетом второго типа, но и могут существенно улучшить их состояние.
News.ru 00:18
Общество

Toyota возобновила работу всех своих четырех заводов в Китае

Ранее работу своих заводов в Китае частично или полностью восстановили японские компании Nissan Motor, Honda Motor и Mazda Motor.
ТАСС 00:11
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Врач рассказала, какая каша предотвращает болезни кишечника

Российская газета вчера в 23:20
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Водонаева раскритиковала пиар-роман Вовк и её молодого возлюбленного

Народная артистка РФ не выйдет замуж за радиоведущего. Водонаева считает, что Вовк и Куницын пытаются привлечь внимание к себе.
News.ru вчера в 07:44
Здоровье

Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь

Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Дни24 вчера в 08:30
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Газета.Ru вчера в 12:34
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Коммерсантъ 22 февраля в 16:26
Политика

Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ

iReactor вчера в 09:41
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Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Красная весна вчера в 09:12
Армия и оружие

ТАСС: создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57

Предприятиями оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщили источники в ОПК.
Экономика сегодня вчера в 01:14
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor 22 февраля в 21:48
Экономика

В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Газета.Ru 22 февраля в 05:15
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Известия 21 февраля в 15:10
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском вчера в 12:30
Происшествия

В Казахстане пресекли международный канал поставок оружия

ТАСС вчера в 23:32
Игры

Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса

Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
Cyber.sports.ru 22 февраля в 05:03
Армия и оружие

Советские асы впервые сбили реактивный истребитель 75 лет назад

"24 февраля, находясь на свободной охоте в паре с гвардии майором Дмитрием Титоренко, Иван Никитович одним из первых в советской авиации сбил немецкий реактивный истребитель Me-262", - сообщает Минобороны России.
Российская газета 00:18
Общество

Сестры Хадид, Ирина Шейк и Кайя Гербер на показе Moschino

В модном шоу были задействованы сестры Хадид, Ирина Шейк и Кайя Гербер.
Srnsk вчера в 04:20
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