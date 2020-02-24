Экономика
РИА НовостиВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
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Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным - власти
Московский Комсомолецвчера в 22:58
В КНР дали оценку влиянию эпидемии коронавируса на экономическое развитие
Ореанда-Новостивчера в 23:37
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Армия и оружие
США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Происшествия
Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Армия и оружие
ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Политика
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Армия и оружие
Названы сроки подписания контракта на первые российские вертолетоносцы
Министерство обороны намерено до конца апреля подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК), сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе.
Общество
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
Общество
В Китае власти шести провинций понизили уровень ЧС из-за коронавируса
Шесть провинций Китайской Народной Республики сегодня, 24 февраля, понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, объявленный ранее из-за коронавирусной инфекции.
Здоровье
Диетологи назвали полезные жиры, которые стоит употреблять диабетикам
Врачи диетологи сообщили, что некоторые полезные жиры не только разрешены к употреблению людям, страдающим диабетом второго типа, но и могут существенно улучшить их состояние.
Общество
Toyota возобновила работу всех своих четырех заводов в Китае
Ранее работу своих заводов в Китае частично или полностью восстановили японские компании Nissan Motor, Honda Motor и Mazda Motor.
Здоровье
Врач рассказала, какая каша предотвращает болезни кишечника
Шоу-бизнес
Водонаева раскритиковала пиар-роман Вовк и её молодого возлюбленного
Народная артистка РФ не выйдет замуж за радиоведущего. Водонаева считает, что Вовк и Куницын пытаются привлечь внимание к себе.
Здоровье
Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Политика
Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ
Хоккей
Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»
Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Армия и оружие
ТАСС: создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57
Предприятиями оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщили источники в ОПК.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Экономика
В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля
Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Происшествия
В Казахстане пресекли международный канал поставок оружия
Игры
Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса
Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
Армия и оружие
Советские асы впервые сбили реактивный истребитель 75 лет назад
"24 февраля, находясь на свободной охоте в паре с гвардии майором Дмитрием Титоренко, Иван Никитович одним из первых в советской авиации сбил немецкий реактивный истребитель Me-262", - сообщает Минобороны России.
Общество
Сестры Хадид, Ирина Шейк и Кайя Гербер на показе Moschino
В модном шоу были задействованы сестры Хадид, Ирина Шейк и Кайя Гербер.