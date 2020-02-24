Экономика
РИА НовостиВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
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В КНР дали оценку влиянию эпидемии коронавируса на экономическое развитие
Ореанда-Новостивчера в 23:37
Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным - власти
Московский Комсомолецвчера в 22:58
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Армия и оружие
США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
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Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Хоккей
Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину
Благодаря Овечкину, с которым Ковальчук, кстати, находится в очень теплых отношениях, а также Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову с Ильей Самсоновым 36-летнему россиянину будет максимально комфортно.
Происшествия
Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля
За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Общество
На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Политика
Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.
Общество
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
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Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу под крики «русские в Лондоне»
Биатлон
На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии
Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Италии возбуждено уголовное дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Армия и оружие
В США оценили преимущества «странного» российского калибра
Общество
Все заводы Toyota в Китае возобновили работу
Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.
Единоборства
Боец ММА Харитонов отправил в нокаут Родригеса
Отечественный боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов одержал уверенную победу над представителем Бразилии Фернандо Родригесом.
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Армия и оружие
В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий
Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Армия и оружие
Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Армия и оружие
СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
Политика
Сандер допустил военные действия против Китая
Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
Армия и оружие
Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии
Общество
В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
Политика
Путин поздравил буддистов с Новым годом
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидение-2020»
На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину будет представлять музыкальный проект Go-A.