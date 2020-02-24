Экономика
Gazeta.SPbВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на экономику
Партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян выразился о влиянии эпидемии нового коронавируса на развитие экономики в стране. По его словам, влияние эпидемии на экономику КНР будет краткосрочным.
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Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.РИА Новостивчера в 22:36
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Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным - власти
Московский Комсомолецвчера в 22:58
В КНР дали оценку влиянию эпидемии коронавируса на экономическое развитие
Ореанда-Новостивчера в 23:37
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Страны, сталкиваясь перед общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе.
Здоровье
Леонид Рошаль: Здоровье россиян начинается в муниципалитетах
В целом предлагается первый пункт статьи 132 дать в такой редакции: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законные сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы».
Авто
Концепт Lada Vesta в стиле Audi показали в сети
В настоящее время седан LADA Vesta в начальной комплектации Standart, имеющий двигатель объёмом 1,6 литра производительностью 106 л.с. и 5-скоростную МКПП, продаётся по цене от 621,9 тыс. рублей.
Музыка
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Лоза поприветствовал выбор Украины, отметив, что страна приняла верное решение.
Происшествия
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Армия и оружие
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Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Андрея Агафонова Марат Гатауллин сообщил о состоянии здоровья восьми эвакуированных с круизного лайнера в Казань на 11.00 24 февраля.
Происшествия
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Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
Кино
Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Компания Netflix опубликовала в твиттере актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак».
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
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Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
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Японская автомобильная компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей.
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.