Происшествия
RT на русскомВ Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля
По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
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Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Происшествия
ЧП в Петербурге: убит подросток, готовится штурм квартиры
В Колпинском районе Санкт-Петербурга сотрудники силовых структур готовятся к штурму квартиры, в которой, предположительно, находится вооруженный мужчина.
Космос
Ученые предложили новый способ развития скорости света
Ученые Гарвардского университета нашли новый способ передвижения на космических кораблях со скоростью света, передает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на dni24.com.
Единоборства
Эдди Альварес: «Я один из тех, кто способен победить Хабиба»
Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес верит, что может победить нынешнего чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
В Москве более 500 человек получили больничные из-за коронавируса
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число заражённых в Москве не изменилось, зарегистрировано 6 случаев.
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»
На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года.
Политика
Экс-премьер Гончарук покинул Украину
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Здоровье
Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на диагностирование рака
В тексте говорится, что деньги направят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Общество
Российских женщин поздравил президент страны
Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к российским женщинам.
Общество
Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ
Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Футбол
Моуринью — после ничьей с «Бёрнли»: кое-кому следует понять, что это Премьер-лига
Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 29-го тура английской Премьер-лиги с "Бёрнли" (1:1).
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Армия и оружие
Сирия впервые за 30 лет потеряла МиГ-29
ВВС Сирии впервые более чем за 30 лет потеряли истребитель МиГ-29, пишет в Twitter обозреватель LuftwaffeAS.
Авто
Автомобили Renault смогут обновляться «по воздуху» в России
Renault станет первой компанией в России, которая реализует технологию обновления информационно-развлекательной системы автомобиля «по воздуху».
Происшествия
У жительницы Подмосковья выявили коронавирус
По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Игры
Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна
Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
Авто
Представлен самый продвинутый автопилот для дорог общего пользования
Предполагается, что первым серийным автомобилем, который получит систему автопилота, созданную Waymo, получит Jaguar I-PACE, но, когда именно состоится релиз авто и системы, созданной Waymo, пока не сообщается.
Экономика
Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью
Падение доходов и нефтезависимость Российская экономика постепенно перестает зависеть от нефти, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили сразу шесть новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Все эти люди недавно посещали Италию.
Футбол
«Милан» объявил об уходе Бобана
Пресс-служба «Милана» объявила об увольнении Звонимира Бобана с поста директора клуба.
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
Ю. Латынина: Есть народы, которые живут по конституции, а есть народы, которые живут по священной книге Дальше Полтавец рассказывает, что их 31 марта задержали с этими наркотиками, перевели под домашний арест, они сбежали, и он вместе с Иванкиным бежал в Рязань, и с ними были Катя и Артем, который всё время пытались подтянуть в движение, и они как бы уже подтягивались, но не до конца.