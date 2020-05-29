Коронавирус
Вести.RuВ Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Китайские ученые заявили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником вспышки коронавируса. Об этом пишет газета "Daily Mail".
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с чего всё началось
В свою очередь британское издание Daily Mail, также ссылаясь на центр по контролю и профилактике заболеваний, отмечает, что ученые не выявили заражения коронавирусом у исследуемых образцов животных с рынка "Хуанань", соответственно, заразиться от них покупатели не могли.ТАСС22:00
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