Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Китайские ученые заявили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником вспышки коронавируса. Об этом пишет газета "Daily Mail".
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с чего всё началось
В свою очередь британское издание Daily Mail
, также ссылаясь на центр по контролю и профилактике заболеваний, отмечает, что ученые не выявили заражения коронавирусом у исследуемых образцов животных с рынка "Хуанань", соответственно, заразиться от них покупатели не могли.
ТАСС22:00

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В Китае считают, что рынок в Ухане не был первоначальным источником коронавируса

ТАСС22:00

Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

Lenta.ru16:05

В Китае опровергли прежнюю версию происхождения коронавируса

РБК19:45

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости18:57

В Китае раскрыли происхождение коронавируса. Прежняя версия оказалась ошибочной

URA.Ru17:44

В Китае уверены, что рынок в Ухане не был источником COVID-19

Московский Комсомолец22:38

В КНР заявили, что не знают, откуда появился новый коронавирус

Life.ru10:15
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Здоровье

Оксана Пушкина назвала очень опасной идею об ограничении абортов

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что выступает против предложения Кузнецовой, так как считает его в нынешней социально-экономической ситуации «непродуманным и очень опасным».
РБК 06:18
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
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Происшествия

В США Белый дом закрыли из-за протестов

ИА Красная Весна 22:32
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
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Гаджеты

Microsoft, Valve и HP представили собственный VR-шлем

Компании Microsoft, HP и Valve представили новую совместную разработку — шлем виртуальной реальность Reverb G2.
Чемпионат 09:04
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
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Политика

Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:37
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Общество

Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции

РБК вчера в 13:59
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Армия и оружие

Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики

Отмечается, что 29 мая истребители ПВО Западного и Южного военных округов сопровождали полет стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США над нейтральными водами обоих морей – на безопасном расстоянии и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Вести.Ru 10:36
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Авто

Создатель McLaren F1 анонсировал 980-килограммовый суперкар

Компания Gordon Murray Automotive, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, раскрыла детали нового суперкара GMA T.50.
Коммерсантъ 14:30
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
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Здоровье

Правительство России выделило 12,6 млрд на выплаты медработникам

Российское правительство выделило Минздраву 12,6 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
Известия 11:57
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Игры

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В Epic Games store дарят Borderlands: The Handsome Collection, которая состоит из двух высоко оцененных шутеров Borderlands 2 и Borderlands: The Pre –Sequel! со всеми дополнениями.
Городской портал Новый Нижний вчера в 12:00
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Политика

Росатом и США договорились о переработке в России ядерных отходов

Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» и Минэнерго США договорились о контроле и учёте ядерных материалов, которые перерабатывают на территории России по контрактам с третьими странами.
News.ru 22:03
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Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
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Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
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Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

РИА Новости 21:23
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Технологии

На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие

Газета.Ru 23:42
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь

Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ 19:46
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Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

РБК 15:42
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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Происшествия

Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело

В подмосковном Одинцово возбуждено уголовное дело против вандалов, гревших еду в ведре у Вечного огня, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Российская газета 16:10
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Происшествия

Полицейских, задержавших участников стрельбы на юге Москвы, наградили

Полицейские, 24 мая задерживавшие подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе, награждены министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, также раскрывшая детали операции.
РИА Новости 04:11
32
Политика

Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ

Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
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