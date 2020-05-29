с чего всё началось

Китайские ученые заявили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником вспышки коронавируса. Об этом пишет газета "Daily Mail".

Здоровье Оксана Пушкина назвала очень опасной идею об ограничении абортов Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что выступает против предложения Кузнецовой, так как считает его в нынешней социально-экономической ситуации «непродуманным и очень опасным». 50

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Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 363

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Армия и оружие Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики Отмечается, что 29 мая истребители ПВО Западного и Южного военных округов сопровождали полет стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США над нейтральными водами обоих морей – на безопасном расстоянии и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 6

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