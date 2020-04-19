Коронавирус
Российская газетаВ Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
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с чего всё началось
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил в интервью каналу CGTN, что нет никаких доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение.РИА Новости04:05
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