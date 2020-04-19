с чего всё началось

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Общество В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.

Общество Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн» Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера. 567

Происшествия Число зараженных коронавирусом в Хакасии стремительно растет По данным эпидемиологов, всего в республике зарегистрировано 68 случаев COVID-19, в т.ч. у 12 детей из семейных очагов, 3 человека выздоровели.

Здоровье В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. 224

Здоровье Онищенко рассчитал сроки снятия карантина Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно. 66

Происшествия В российской церкви напали на журналистов во время литургии Служители церкви и прихожанин напали на сотрудников омского портала БК55, когда те пришли на праздничную литургию делать материал о нарушении санитарных правил в церквях и мечетях во время эпидемии коронавируса, сообщает издание. 78

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.

Общество Москвичей предупредили о штормовом ветре на следующей неделе Штормовые порывы от 17 до 22 метров в секунду ожидаются на территории столичного региона в среду, 22 апреля, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. 1

Политика Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР. 5

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 44

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,6K

Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 1,1K

Общество В России резко вырос спрос на наличные С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.

Политика Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период. 1,7K