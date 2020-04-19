Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
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с чего всё началось
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил в интервью каналу CGTN
, что нет никаких доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
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Число зараженных коронавирусом в Хакасии стремительно растет

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Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза

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