«Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории», — цитирует дипломата ТАСС. От подчеркнул, что многие авторитетные мировые медицинские деятели не считают версию об утечке этого вируса из лаборатории научно обоснованной, передает RT.

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