с чего всё началось

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, пишет газета "Daily Mail".

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

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Хоккей В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина Журналист американского издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. 3

Политика Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ). 36