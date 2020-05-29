Коронавирус
РИА НовостиВ Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане
Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, пишет газета "Daily Mail".
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с чего всё началось
Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Фу Гао заявил китайским СМИ, что "мокрый рынок" в Ухани стал одной из жертв нового коронавируса, однако не был источником появления новой болезни, пишет Science Alert.Life.ru10:15
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Газета.Ru вчера в 10:48
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Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
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Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
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Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
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