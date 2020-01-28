Путешествия

ТАССТАССВ Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России

В Китае, где произошла вспышка нового типа коронавируса, остается 5,6 тыс. организованных туристов из России. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.
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Ростуризм: все организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля

РИА Новости08:45

Такой уровень опасности: китайских туристов не пускают в Россию

Известия08:55

В Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России

ТАСС08:00

Ростуризм назвал сроки возвращения россиян из Китая

РБК08:30

Ростуризм: В Китае остается более 5,6 тыс. организованных российских туристов

Агентство Москва07:22

Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Интерфакс07:44

Российских туристов планово вывозят из Китая

Российская газета06:16
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Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу

Ведомости 10:56
Общество

В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай

Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
REGNUM 04:12
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль», Кузнецов набрал 1 очко

Sport24.ru вчера в 21:49
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В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

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Газета.Ru 09:49
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Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

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Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
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Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
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До окончания 2020 года Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО), выпускающее транспортные самолеты Ил-112В, получит усовершенствованные гидроцилиндры и шасси.
Военное обозрение 09:13
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
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Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
РИА Новости 11:18
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Толстого не смогли избрать вице-спикером ПАСЕ с первой попытки

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой не смог набрать количество голосов, достаточное для избрания вице-спикером ассамблеи в первом туре.
Украина.ру 06:28
Общество

Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ

Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
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Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Энергетика

Киев изменил формулу цены на газ для населения

16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
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В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса

Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
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Врач-пульмонолог, глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае.
Газета.Ru 10:25
Армия и оружие

В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Комсомольская правда вчера в 13:22
Культура

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В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

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Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение

Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
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Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
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Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

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Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля

Гала-концерт финалистов национального отбора на «Евровидение» состоится 28 февраля.
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Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
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На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом

Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
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Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.
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