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В Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России

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Происшествия Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.