Путешествия
ТАССВ Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России
В Китае, где произошла вспышка нового типа коронавируса, остается 5,6 тыс. организованных туристов из России. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.
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Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль», Кузнецов набрал 1 очко
Политика
В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
Армия и оружие
Транспортные самолёты Ил-112В получат модернизированные шасси
До окончания 2020 года Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО), выпускающее транспортные самолеты Ил-112В, получит усовершенствованные гидроцилиндры и шасси.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
АПК Владимирской области не хватает страхования
Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
Политика
Толстого не смогли избрать вице-спикером ПАСЕ с первой попытки
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой не смог набрать количество голосов, достаточное для избрания вице-спикером ассамблеи в первом туре.
Общество
Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ
Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Энергетика
Киев изменил формулу цены на газ для населения
16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса
Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
Общество
В Китае сообщили, когда наступит пик вспышки коронавируса
Врач-пульмонолог, глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае.
Армия и оружие
В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Здоровье
Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение
Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Общество
Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе
Музыка
Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля
Гала-концерт финалистов национального отбора на «Евровидение» состоится 28 февраля.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Общество
На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом
Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Происшествия
Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air
Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.