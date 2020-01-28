Путешествия
REGNUMВ Китае остаются более 5 тыс. организованных туристов из РФ
Более 5 тыс. организованных российских туристов находятся в Китае, по данным на 28 января. Об этом говорится в сообщении Ростуризма. По уточнённым данным, Китай, где произошла вспышка нового коронавируса, пока не покинули 5 тыс. 604 туриста из России.
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Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Политика
В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Политика
Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Хоккей
Брагин назначен тренером главной сборной России
Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Культура
Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе
Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
Происшествия
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа
20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
Мэр зараженного коронавирусом Уханя заявил об отставке
Мэр китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии нового коронавируса, заявил о готовности уйти в отставку в знак признания вины перед жителями.
Энергетика
Эксперты оценили планы «Газпрома» по экспорту газа в Европу
Несмотря на увеличение поставок европейцам сжиженного природного газа российский газовый монополист ожидает сохранить объемы экспорта газа на территорию Европы на уровне прошлых лет.
Шоу-бизнес
Бузова и Манукян готовятся к свадьбе
Ольга Бузова и Давид Манукян, вернувшись из совместных новогодних путешествий, готовятся к предстоящей свадьбе, — рассказывает «Комсомольская правда».
Общество
Полеты на курорты Египта могут возобновить весной
Российские самолеты могут вновь начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в конце апреля 2020 года.
Политика
Эксперты объяснили необходимость поправок в Конституцию
Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию продиктованы изменением реалий внутри страны и необходимостью ее дальнейшего развития.
Экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Политика
Нетаньяху предъявили обвинения по трём уголовным делам
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбит во вторник, 28 января, передал в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение по трём уголовным делам против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Общество
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
Экономика
Объем ввода жилья в 2019 году увеличился на 6%
Объем ввода жилья в России в 2019 году увеличился на 6% по сравнению с показателем за 2018 год, говорится в оперативном докладе Росстата.
Технологии
Опубликован свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10
Ресурс AV-Test подвёл итоги тестирования лучших антивирусных программ для Windows.
Авто
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento
Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Экономика
Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России
«Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.
Политика
Гончарук пообещал подвести Украину к критериям ЕС через пять лет
Правительство Украины поставило перед собой «амбициозную цель» — по итогам выполнения поставленной программы через пять лет страна должна отвечать критериям членства в Евросоюзе.
Общество
Пик распространения нового коронавируса может наступить через неделю
Пик распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней, сообщил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.