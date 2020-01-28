Более 5 тыс. организованных российских туристов находятся в Китае, по данным на 28 января. Об этом говорится в сообщении Ростуризма. По уточнённым данным, Китай, где произошла вспышка нового коронавируса, пока не покинули 5 тыс. 604 туриста из России.

В Китае остаются более 5 тыс. организованных туристов из РФ

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