Путешествия

REGNUMREGNUMВ Китае остаются более 5 тыс. организованных туристов из РФ

Более 5 тыс. организованных российских туристов находятся в Китае, по данным на 28 января. Об этом говорится в сообщении Ростуризма. По уточнённым данным, Китай, где произошла вспышка нового коронавируса, пока не покинули 5 тыс. 604 туриста из России.
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Ростуризм: все организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля

РИА Новости08:45

Ростуризм назвал сроки возвращения россиян из Китая

РБК08:30

Российских туристов планово вывозят из Китая

Российская газета06:16

Желтый уровень опасности: китайских туристов не пускают в Россию

Известия08:55

Ростуризм: В Китае остается более 5,6 тыс. организованных российских туристов

Агентство Москва07:22

Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Интерфакс07:44

В Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России

ТАСС08:00
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Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
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В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

Газета.Ru 09:38
Политика

В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Газета.Ru 09:49
Политика

Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Известия 08:10
Хоккей

Брагин назначен тренером главной сборной России

Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Pravda.Ru вчера в 01:26
Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
Культура

Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Профиль 09:21
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
ТАСС 05:57
Происшествия

В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Российская газета 06:52
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 09:44
Общество

Мэр зараженного коронавирусом Уханя заявил об отставке

Мэр китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии нового коронавируса, заявил о готовности уйти в отставку в знак признания вины перед жителями.
Lenta.ru 09:34
Энергетика

Эксперты оценили планы «Газпрома» по экспорту газа в Европу

Несмотря на увеличение поставок европейцам сжиженного природного газа российский газовый монополист ожидает сохранить объемы экспорта газа на территорию Европы на уровне прошлых лет.
Газета.Ru 09:43
Шоу-бизнес

Бузова и Манукян готовятся к свадьбе

Ольга Бузова и Давид Манукян, вернувшись из совместных новогодних путешествий, готовятся к предстоящей свадьбе, — рассказывает «Комсомольская правда».
Рамблер 26 января в 11:19
Общество

Полеты на курорты Египта могут возобновить весной

Российские самолеты могут вновь начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в конце апреля 2020 года.
Свободная Пресса 08:35
Политика

Эксперты объяснили необходимость поправок в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию продиктованы изменением реалий внутри страны и необходимостью ее дальнейшего развития.
Rambler News Service 07:32
Экономика

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Известия 07:27
Происшествия

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
РБК 07:15
Политика

Нетаньяху предъявили обвинения по трём уголовным делам

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбит во вторник, 28 января, передал в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение по трём уголовным делам против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
News.ru 09:37
Общество

Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
РИА Новости 09:09
Экономика

Объем ввода жилья в 2019 году увеличился на 6%

Объем ввода жилья в России в 2019 году увеличился на 6% по сравнению с показателем за 2018 год, говорится в оперативном докладе Росстата.
ТАСС 08:38
Технологии

Опубликован свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10

Ресурс AV-Test подвёл итоги тестирования лучших антивирусных программ для Windows.
3DNews 06:45
Авто

Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento

Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Motor 26 января в 11:59
Происшествия

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

Газета.Ru 04:39
Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

«Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.
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Политика

Гончарук пообещал подвести Украину к критериям ЕС через пять лет

Правительство Украины поставило перед собой «амбициозную цель» — по итогам выполнения поставленной программы через пять лет страна должна отвечать критериям членства в Евросоюзе.
Известия 09:19
Общество

Пик распространения нового коронавируса может наступить через неделю

Пик распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней, сообщил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
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