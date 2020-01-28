Путешествия
REGNUMВ Китае остаются более 5 тыс. организованных туристов из РФ
Более 5 тыс. организованных российских туристов находятся в Китае, по данным на 28 января. Об этом говорится в сообщении Ростуризма. По уточнённым данным, Китай, где произошла вспышка нового коронавируса, пока не покинули 5 тыс. 604 туриста из России.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР заявили о 7 обстрелах за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили, что с 26 по 27 декабря украинская армия 7 раз обстреляла самопровозглашенную республику.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Космос
Ученые нашли в челябинском метеорите уникальный внеземной материал
Российские ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) из Дубны уточнили состав челябинского метеорита, взорвавшегося в небе над столицей Южного Урала 15 февраля 2013 года.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Наука
Найдены 37 неизвестных ранее генов аутизма
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Cell, при анализе образцов ДНК пациентов учеными были выделены 37 новых генов, способных вызывать развитие данного поведенческого расстройства.
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, по словам телеведущего Александра Мясникова, паника вокруг нового коронавируса нагнетается искусственно как в российских, так и зарубежных СМИ.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Игры
В сети появились возможные подробности Resident Evil 8
Протагонист Resident Evil 7 Итан Уинтерс вернется в качестве главного героя в восьмой части серии, а события новой игры приведут пользователей в заснеженные горные локации, напоминающие Европу.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Украинский президент назвал тоталитарными режимы нацистской Германии и Советского Союза.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Происшествия
Умер второй пилот самолета, разбившегося под Алма-Атой
Умер второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, который разбился в конце декабря 2019 года, вылетая из аэропорта Алма-Аты.
Общество
«Красное & белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов
Сеть «Красное & белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
Общество
ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Здоровье
О возможной глобальной эпидемии коронавируса рассказал глава РАН
Уже к марту может произойти глобальный масштаб заболевания коронавирусом. Об этом заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев.
Общество
Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной
Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете в конце декабря.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Кино
Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Кино
Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Общество
В Белоруссии исчезли директора всех сахарных заводов
В Белоруссии одновременно пропали директора всех четырёх сахарных заводов страны, сообщило издание Tut.by.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.