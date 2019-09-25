Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъВ Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин

В Пекине открыт один из крупнейших аэропортов в мире Дасин, сообщило Центральное телевидение Китая. Дасин стал самым дорогостоящим проектом в истории китайской гражданской авиации.
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В Китае открыли новый международный аэропорт Дасин

РБК03:19

Открылся крупнейший в мире аэропорт

Lenta.ru02:58

Крупнейший аэропорт в мире открылся в Пекине

Москва 2402:45

В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин

Коммерсантъ02:51

Новая воздушная гавань Пекина введена в эксплуатацию

Вести.Ruвчера в 23:26

СМИ: новый крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыт в Пекине

ТАССвчера в 23:11

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Ведомостивчера в 22:36
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
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Барнаулец зарезал своего пятилетнего сына

Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
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Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
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Вооруженный пистолетом Ярыгина пограничник ФСБ покончил с собой

По предварительным данным, пограничник покончил с собой. С места происшествия было изъято его табельное оружие — пистолет Ярыгина.
Lenta.ru 04:14
Транспорт

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
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Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне

ГЛАС.RU вчера в 10:07
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На складе боеприпасов в Донецке возник пожар

Вести.Ru 04:11
Происшествия

В Турции подорвался полицейский автобус

Известия 01:36
Экономика

BlaBlaCar покупает российский агрегатор билетов на автобусы Busfor

Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar покупает российский агрегатор для покупки билетов на автобусы Busfor.
Ведомости 02:40
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В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru вчера в 08:50
Происшествия

Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции

РБК 04:18
Происшествия

В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине

РИА Новости 03:12
Экономика

Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%

По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Чиновница алтайского Минздрава уволилась после информации о получении взятки

24 сентября 2019 года Минздрав Алтайского края прекратил трудовые отношения с экс-замминистра здравоохранения Алтайского края Еленой Кравец, которая в последние несколько месяцев занимала должность начальника отдела лекарственного обеспечения.
Банкфакс 03:47
Политика

Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации

RT на русском 03:23
Происшествия

В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней

Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
РБК 04:23
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
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«Форт Боярд» вернулся на экраны

RT на русском 22 сентября в 16:11
Политика

Зеленский назвал человека, который может давить на него

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Происшествия

Стали известны дата и место прощания с экс-мэром Новокуйбышевска

Самара-ГИС 02:29
Политика

Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ

В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Театры

Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo

Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Культура

Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen

Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания вчера в 12:15
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Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
Политика

Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье

Ученые рассказали, почему нельзя пить таблетки от давления по утрам

Токсичные составляющие лекарства вызывают повышенную концентрацию в печени фермента энзима, уровень которого довольно высок в первой половине дня.
Народные новости вчера в 19:01
Футбол

Нисимура — о матче с «Аланией»: ЦСКА настроен серьёзно

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией», который состоится сегодня, 25 сентября, во Владикавказе.
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Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
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