Пекин опроверг версию, что смертельный коронавирус мог быть разработан в лаборатории в Ухани. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает RT. По его словам, версия об утечке вируса из лаборатории лишена каких-либо научных доказательств.

В Китае опровергли версию об утечке коронавируса из лаборатории

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