Коронавирус
Рифей-ПермьВ Китае опровергли версию об утечке коронавируса из лаборатории
Пекин опроверг версию, что смертельный коронавирус мог быть разработан в лаборатории в Ухани. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает RT. По его словам, версия об утечке вируса из лаборатории лишена каких-либо научных доказательств.
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Общество
Томенко объяснил, при каких условиях на Алтае ужесточат самоизоляцию
Глава региона сообщил, что пока ситуация стабильная Пока ситуация с коронавирусом в Алтайском крае стабильная.
АМИТЕЛ 02:36
Общество
Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн
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РИА Новости 08:43
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Происшествия
В Саратове перед судом предстанет экс-министр с супругом
В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра – председателя комитета по информатизации Саратовской области и ее супруга, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе областной прокуратуры.
АиФ Саратов 08:27
Энергетика
Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
В военном училище в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусом
Тюмень, 16 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов.
REGNUM 08:50
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Футбол
Шалимов — о конфликте Уткина и Соловьёва: почему это именно сейчас интересно?!
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов отреагировал на конфликт известного блогера Василия Уткина с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Чемпионат 06:07
Политика
ЛНР и Киев завершили обмен пленными
RT на русском 06:23
Экономика
Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Известия вчера в 10:03
Автоспорт
Хорнер призывает отложить новый регламент до 2023-го
В Формуле 1 уже отложили переход на новый технический регламент с 2021-го на 2022-й год.
F1news.ru 08:26
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ вчера в 03:39
Происшествия
В Тюмени умер второй пациент с коронавирусом
В Тюменской области минувшей ночью скончался второй человек с подтвержденным коронавирусом, пожилой мужчина 68 лет.
АиФ Тюмень 08:12
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Вести.Ru 07:42
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию детей и взрослых
В четверг, 16 апреля, стало известно, что Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых.
Форпост Северо-Запад 04:34
Общество
До 40 тысяч петербуржцев могут заболеть коронавирусом
Академик РАН, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о том, что заболеть коронавирусом в Северной столице могут до 40 тысяч человек.
АиФ Санкт-Петербург 07:59
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Энергетика
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
Общество
«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус
В рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому.
РБК 08:00
Музыка
Zivert рассказала, кто ее раскрутил
NewInform 06:08
Общество
В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте
Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты.
RT на русском вчера в 13:04
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 14 апреля в 06:10
Экономика
Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор
Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК 14 апреля в 11:27
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
REGNUM вчера в 07:13