Политика
REGNUMПекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань. Об этом со ссылкой на источники 22 июля сообщает агентство Reuters.
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Происшествия
Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова
Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил сегодня в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении ему ареста, заявил, что добивается возобновления дела против журналиста Ивана Голунова.
Московский Комсомолец 11:08
Путешествия
Глава Ростуризма рассказала об условиях кешбэка за туры по России
"Программа стартует в начале августа с возможностью купить туры до конца года", - отметила глава Ростуризма.
ТАСС 11:30
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Говорит Москва 09:47
Общество
Решение о формате нового учебного года в России примут 20 августа
Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Вечерняя Москва 04:22
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Общество
Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете
Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
РБК 11:19
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 06:08
Политика
ЦИК РФ удалил опрос о многодневном голосовании после того, как большинство высказалось против
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России устроила опрос о многодневном голосовании на своей странице в «Твиттере».
БИЗНЕС Online 11:01
Общество
Удмуртия заняла 52-е место среди регионов России по качеству жизни
Удмуртия заняла 52-е место рейтинга лучших регионов России для жизни, составленном РБК, набрав 2.71 балла из 10 возможных.
Коммерсантъ Ижевск 02:59
Общество
Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Политика
The New York Times: США ждет глобальная катастрофа после пандемии
В обнародованной статье говорится о новой катастрофе.
RuNews24.ru вчера в 00:52
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Здоровье
ВОЗ назвала причину роста случаев коронавируса в Европе
Рост случаев коронавируса, фиксирующийся в некоторых странах Европы, был вызван смягчением ограничительных мер, заявила официальный представитель регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер.
НТВ 10:24
Космос
Начата сборка ракеты «Протон-М» для запуска спутников связи «Экспресс»
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на космодроме Байконур началась сборка ракеты «Протон-М», которой предстоит вывести на орбиту российские телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103».
3DNews 03:20
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Финансы
Банки в России сделают людей финансово грамотными
Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку.
REGNUM 08:32
Гаджеты
Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10
Деловое.ТВ 08:03
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
Минэнерго разработало и направило в правительство «дорожную карту» «Развитие водородной энергетики в России» на 2020–2024 годы, рассказал РБК представитель министерства.
РБК 09:53
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Космос
Создан фильм про Марс только с реальными пейзажами: 4К UHD видео
Используя фотомозаики сверхвысокого разрешения, снятые различными марсоходами NASA на протяжении многих лет, компания создала 4K UHD «тур» по марсианскому ландшафту.
Популярная механика 07:54
Политика
Госдума завершила весеннюю сессию и подвела итоги
«Весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой», — заявил Володин. После чего заседание завершилось под гимн России.
ИА Красная Весна 10:33
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Футбол
Двух футболистов ЦСКА изолировали из-за подозрений на COVID-19
Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА изолированы из-за подозрений на заболевание COVID-19.
Известия 11:06