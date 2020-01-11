Происшествия
РБКВ Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Он стал первой жертвой нового заболевания.
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с чего всё началось
В китайском городе Ухань скончался первый заболевший новым типом коронавируса, еще около 40 человек болеют, несколько сотен - под наблюдением, сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения.РИА Новостивчера в 19:49
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Общество
Умер султан Омана, правивший полвека
Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.
Политика
В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Общество
Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России
Теннис
Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup
Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Политика
Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму
"Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.
Армия и оружие
Полк с новой системой С-400 «Триумф» заступит на дежурство в феврале
Ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце прошлого года новую зенитную ракетную систему «Триумф», заступит на боевое дежурство в следующем месяце.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Политика
Великобритания после Brexit может ввести новые санкции против россиян
После выхода из ЕС Великобритания планирует запустить собственный режим введения санкций против лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Армия и оружие
Удар ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море показали на видео
Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попал на видео.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Здоровье
В Уфе врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением в живот
В Уфе врачи спасли беременную женщину, которую ранили в живот.
Шоу-бизнес
Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл
Футбол
«Барселона» включила в будущие контракты для игроков пункт «анти-Пике»
«Барселона» включила в будущие контракты для своих игроков так называемый пункт анти-Пике, сообщает Abc.es.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Политика
Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Facebook и Instagram удаляют записи в поддержку Сулеймани
Американская компания Facebook, повинуясь санкциям США, удаляет в одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи в поддержку убитого Соединенными Штатами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
Армия и оружие
Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова отказалась отдавать старшую дочь в американскую школу
Модель Оксана Самойлова, которая с тремя своими дочерьми почти на год уехала жить в Америку, в Instagram сообщила, что не отдаст свою старшую дочь девятилетнюю Ариелу в американскую школу.
Баскетбол
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана по очкам с игры
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов.
Армия и оружие