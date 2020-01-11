Происшествия

РБКРБКВ Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Он стал первой жертвой нового заболевания.
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с чего всё началось

В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

В китайском городе Ухань скончался первый заболевший новым типом коронавируса, еще около 40 человек болеют, несколько сотен - под наблюдением, сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения.
РИА Новостивчера в 19:49

Подробнее о событии

Зафиксирован первый случай смерти от нового коронавируса в Китае

Известиявчера в 20:23

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

РБКвчера в 22:13

СМИ: в Китае один человек умер из-за неизвестной формы пневмонии

ТАССвчера в 21:03

В китайском Ухане от нового типа коронавируса впервые умер человек

Коммерсантъвчера в 20:51

В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса

RT на русскомвчера в 22:54

В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса

Российская газетавчера в 20:02

В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

РИА Новостивчера в 19:49
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Общество

Умер султан Омана, правивший полвека

Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.
Интерфакс 01:46
Политика

В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке

RT на русском вчера в 23:46
Общество

Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России

МИР 24 вчера в 10:46
Теннис

Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Газета.Ru 00:50
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Московский Комсомолец 09 января в 08:29
Политика

Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму

"Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.
РИА Новости вчера в 07:27
Армия и оружие

Полк с новой системой С-400 «Триумф» заступит на дежурство в феврале

Ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце прошлого года новую зенитную ракетную систему «Триумф», заступит на боевое дежурство в следующем месяце.
Известия 01:21
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания вчера в 08:50
Политика

Великобритания после Brexit может ввести новые санкции против россиян

После выхода из ЕС Великобритания планирует запустить собственный режим введения санкций против лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
Forbes вчера в 03:24
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Армия и оружие

Удар ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море показали на видео

Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попал на видео.
Татар-информ вчера в 06:22
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском вчера в 05:57
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс вчера в 03:38
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Политика

Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing

РБК 01:49
Здоровье

В Уфе врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением в живот

В Уфе врачи спасли беременную женщину, которую ранили в живот.
UfaTime.ru вчера в 05:43
Шоу-бизнес

Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл

Рамблер вчера в 06:44
Футбол

«Барселона» включила в будущие контракты для игроков пункт «анти-Пике»

«Барселона» включила в будущие контракты для своих игроков так называемый пункт анти-Пике, сообщает Abc.es.
Чемпионат вчера в 16:35
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 01:51
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 03:54
Политика

Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули

Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Утро.ru вчера в 12:06
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия вчера в 06:31
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:02
Политика

Facebook и Instagram удаляют записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook, повинуясь санкциям США, удаляет в одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи в поддержку убитого Соединенными Штатами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.
ТАСС вчера в 21:35
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
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Армия и оружие

Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год

RT на русском 01:28
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова отказалась отдавать старшую дочь в американскую школу

Модель Оксана Самойлова, которая с тремя своими дочерьми почти на год уехала жить в Америку, в Instagram сообщила, что не отдаст свою старшую дочь девятилетнюю Ариелу в американскую школу.
Телепрограмма 08 января в 22:38
Баскетбол

Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана по очкам с игры

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов.
Спорт-Экспресс 00:40
Армия и оружие

«Ильюшин» перенёс поставку двух Ил-76МД-90А на 2020 год

Военное обозрение 01:32
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Город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр провинции Хубэй, самый густонаселенный город центрального Китая. Стоит на месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй.
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