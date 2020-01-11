В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Он стал первой жертвой нового заболевания.

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

Авто ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».

Шоу-бизнес После разрыва Иван Телегин оставил имущество Пелагее Напомним, еще до официального объявления о разрыве Ивана Телегина заметили в обществе яркой блондинки, удивительно похожей на Пелагею, в результате чего возникла масса слухов.

Авто В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.

Хоккей Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго» В последний раз вратарь забивал гол в НХЛ в 2013 году. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит отметился взятием ворот во встрече с «Детройтом».

Футбол «Барселона» навяжет футболистам особое правило В новые контракты игроков «Барселоны» будут включены особые условия, связанные с нефутбольной деятельностью игроков.

Спорт МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.