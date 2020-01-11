Происшествия

РБКРБКВ Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Он стал первой жертвой нового заболевания.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса

RT на русскомвчера в 22:54

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

РБКвчера в 22:13

В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса

Российская газетавчера в 20:02

В китайском Ухане от нового типа коронавируса впервые умер человек

Коммерсантъвчера в 20:51

Зафиксирован первый случай смерти от нового коронавируса в Китае

Известиявчера в 20:23

В Китае из-за неизвестной формы пневмонии умер один человек

ТАССвчера в 21:03

В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

РИА Новостивчера в 19:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

РИА Новости вчера в 15:42
Авто

ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Тарантас Ньюс вчера в 09:04
Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
Происшествия

Трое граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Орловской области

Трое граждан Украины погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
ТАСС 04:44
Общество

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Lenta.ru 03:17
Общество

Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри

Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Профиль вчера в 08:27
Музыка

Уральский конкурент Егора Крида засветился в популярном американском шоу

Моменты 02:27
Происшествия

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК 04:51
Шоу-бизнес

После разрыва Иван Телегин оставил имущество Пелагее

Напомним, еще до официального объявления о разрыве Ивана Телегина заметили в обществе яркой блондинки, удивительно похожей на Пелагею, в результате чего возникла масса слухов.
Bimru.ru 00:32
Авто

В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам

Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 02:35
Политика

МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество

Исполнившего главную роль в «Джокере» актера задержали

Lenta.ru 05:12
Футбол

Тарасов признался, что очень ждал возвращения в футбол

RT на русском 02:45
Гаджеты

С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7

С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Челнинские известия 01:24
Хоккей

Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»

В последний раз вратарь забивал гол в НХЛ в 2013 году. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит отметился взятием ворот во встрече с «Детройтом».
Metaratings вчера в 00:15
Политика

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Известия 02:30
Армия и оружие

Момент запуска «Калибра» на учениях в Черном море попал на видео

Телеканалу «Звезда» удалось заснять пуск ракет «Калибр» на учениях в Черном море.
Политика Сегодня вчера в 01:08
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru вчера в 03:31
Политика

Президент Ирана назвал сбитый Boeing «непростительной ошибкой»

РБК 01:30
Армия и оружие

Ракета, поразившая Boeing-737 в Иране, взорвалась под кабиной пилотов

Ракета, поразившая Boeing-737 авиакомпании МАУ в Иране, взорвалась под кабиной пилотов.
Пятый канал 04:44
Футбол

«Барселона» навяжет футболистам особое правило

В новые контракты игроков «Барселоны» будут включены особые условия, связанные с нефутбольной деятельностью игроков.
Lenta.ru 03:54
Спорт

МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
ProstoProSport вчера в 23:51
Политика

WSJ: США и Иран ведут тайные переговоры через швейцарское посольство

Инсайдеры Wall Street Journal в американской администрации утверждают, что конфликтующие страны в последние дни вели тайные переговоры через посольство Швейцарии в Тегеране.
News.ru вчера в 23:41
Политика

Признание Ирана подтвердило версию СБУ о ручном пуске ракеты по Boeing

Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing.
News.ru 04:31
Общество

На перелеты главы СК Бастрыкина на курорт в Финляндии, по некоторым данным, из бюджета потрачены 8 млн рублей

По его данным, глава СК вылетел из Москвы в Куопио на Ту-204 специального летного отряда «Россия».
Эхо Москвы 05:07
Политика

Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
REGNUM вчера в 03:11
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

РИА Новости 01:20
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть мир «Аватара 2»

Первый фильм, «Аватар 2», выйдет в прокат ещё не скоро – 17 декабря 2021 года.
Страницы Воронежской культуры 08 января в 03:52
Политика

В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.
News.ru 02:17
Хоккей

МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала

Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Красная весна 05:07
ещё по теме
Главное