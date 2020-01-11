Происшествия
РБКВ Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Он стал первой жертвой нового заболевания.
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Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Происшествия
Трое граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Орловской области
Трое граждан Украины погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Шоу-бизнес
После разрыва Иван Телегин оставил имущество Пелагее
Напомним, еще до официального объявления о разрыве Ивана Телегина заметили в обществе яркой блондинки, удивительно похожей на Пелагею, в результате чего возникла масса слухов.
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.
Политика
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Футбол
Тарасов признался, что очень ждал возвращения в футбол
Гаджеты
С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7
С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Хоккей
Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»
В последний раз вратарь забивал гол в НХЛ в 2013 году. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит отметился взятием ворот во встрече с «Детройтом».
Армия и оружие
Момент запуска «Калибра» на учениях в Черном море попал на видео
Телеканалу «Звезда» удалось заснять пуск ракет «Калибр» на учениях в Черном море.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Армия и оружие
Ракета, поразившая Boeing-737 в Иране, взорвалась под кабиной пилотов
Ракета, поразившая Boeing-737 авиакомпании МАУ в Иране, взорвалась под кабиной пилотов.
Футбол
«Барселона» навяжет футболистам особое правило
В новые контракты игроков «Барселоны» будут включены особые условия, связанные с нефутбольной деятельностью игроков.
Спорт
МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
Политика
WSJ: США и Иран ведут тайные переговоры через швейцарское посольство
Инсайдеры Wall Street Journal в американской администрации утверждают, что конфликтующие страны в последние дни вели тайные переговоры через посольство Швейцарии в Тегеране.
Политика
Признание Ирана подтвердило версию СБУ о ручном пуске ракеты по Boeing
Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing.
Общество
На перелеты главы СК Бастрыкина на курорт в Финляндии, по некоторым данным, из бюджета потрачены 8 млн рублей
По его данным, глава СК вылетел из Москвы в Куопио на Ту-204 специального летного отряда «Россия».
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть мир «Аватара 2»
Первый фильм, «Аватар 2», выйдет в прокат ещё не скоро – 17 декабря 2021 года.
Политика
В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.
Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.