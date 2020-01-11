Происшествия

РБКРБКВ Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Он стал первой жертвой нового заболевания.
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с чего всё началось

В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

В китайском городе Ухань скончался первый заболевший новым типом коронавируса, еще около 40 человек болеют, несколько сотен - под наблюдением, сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения.
РИА Новостивчера в 19:49

Подробнее о событии

В китайском Ухане от нового типа коронавируса впервые умер человек

Коммерсантъвчера в 20:51

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

РБКвчера в 22:13

СМИ: в Китае один человек умер из-за неизвестной формы пневмонии

ТАССвчера в 21:03

В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса

RT на русскомвчера в 22:54

Зафиксирован первый случай смерти от нового коронавируса в Китае

Известиявчера в 20:23

В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса

Российская газетавчера в 20:02

В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

РИА Новостивчера в 19:49
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
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На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

7Дней.ру вчера в 15:00
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
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Иран признал, что сбил украинский самолет

BFM.ru вчера в 23:36
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
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Экс-дипломат рассказал, почему Иран признался в уничтожении украинского Boeing

Иран признался в уничтожении украинского Boeing 737, так как у других государств были неопровержимые доказательства его вины.
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Первая жена шейха Дубая поведала, что экс-супруг уже 42 года не дает ей видеться с дочерью, превратив ее жизнь в кошмар

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МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Газета.Ru 03:00
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
РИА Новости 01:20
Политика

WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев

США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
РБК вчера в 21:37
Политика

На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Lenta.ru вчера в 13:45
Общество

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ТАСС 01:01
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
RT на русском вчера в 13:53
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Происшествия

Отец Шамсутдинова рассказал об избиениях в части в Забайкалье

Отец расстрелявшего восемь сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова рассказал об избиениях в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 02:41
Общество

Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России

МИР 24 вчера в 10:46
Политика

Черный ящик сбитого Boeing отправят для расшифровки во Францию

Sputnik Армения 03:39
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия вчера в 02:12
Армия и оружие

Поставку двух Ил-76МД-90А перенесли на 2020 год

Напомним, что авиационный комплекс "Ильюшин" в 2019 году должен был передать в состав военно-транспортной авиации 5 Ил-76МД-90А.
ГЛАС.RU 03:00
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Биатлон

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Журнал Авто.ру 09 января в 23:30
Политика

Дело об импичменте Трампа скоро направят в сенат — Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу, 9 января сообщает РИА Новости.
Красная весна 09 января в 13:18
Здоровье

В Уфе врачи спасли беременную женщину с ранением в живот

В Уфе врачи роддома № 3 спасли женщину и ее ребенка.
Уфа1.ру вчера в 07:40
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
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Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление

На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.
3DNews вчера в 04:00
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Джокович не пустил сборную России по теннису в финал ATP Cup

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Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

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Культуромания 09 января в 12:46
Политика

МИД вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД РФ вернул Киеву ноту протеста, которую украинская сторона направила из-за посещения президентом России Владимиром Путиным Крыма — 9 января глава государства наблюдал за учениями флотов в Чёрном море.
Life.ru вчера в 08:03
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