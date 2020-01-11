Происшествия

РБКРБКВ Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Он стал первой жертвой нового заболевания.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса

RT на русскомвчера в 22:54

В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

РИА Новостивчера в 19:49

В Китае из-за неизвестной формы пневмонии умер один человек

ТАССвчера в 21:03

В китайском Ухане от нового типа коронавируса впервые умер человек

Коммерсантъвчера в 20:51

Зафиксирован первый случай смерти от нового коронавируса в Китае

Известиявчера в 20:23

В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса

Российская газетавчера в 20:02

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

РБКвчера в 22:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика

Турция надеется, что Россия обеспечит перемирие в Идлибе

Анкара надеется, что Москва убедит Дамаск в необходимости перемирия в сирийском Идлибе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 06:43
Политика

Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
РБК 03:23
Политика

Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой

Капитал страны 05:19
Происшествия

В Австралии акулы съели футболиста из Германии

Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни.
Газета.Ru 05:17
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 04:21
Авто

Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов

Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
iReactor 09 января в 12:40
Политика

КСИР взял на себя всю ответственность за крушение украинского Боинга

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение самолета Международных авиалиний Украины.
ИА Новороссия 05:43
Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
Спорт

Россиянка Мохова выиграла индивидуальную гонку на юношеской Олимпиаде

Российская биатлонистка Алена Мохова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на зимней юношеской Олимпиаде в Лозанне.
Матч ТВ 06:07
Авто

В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса

Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Автоновости дня 04:55
Общество

Исполнившего главную роль в «Джокере» актера задержали

Lenta.ru 05:12
Авто

При заправке некоторые водители допускают пять ошибок

Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.
Автоновости дня 09 января в 10:46
Общество

Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
РИА Новости вчера в 16:59
Происшествия

СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

РИА Новости 05:11
Происшествия

Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном

Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Коммерсантъ 05:05
Футбол

Денисов и Кьяртанссон покинули «Рубин»

Защитник Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон больше не являются игроками казанского «Рубина». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
RT на русском 04:54
Общество

СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина

Газета.Ru 04:51
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

РИА Новости вчера в 15:42
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

РБК 05:37
Общество

Умер султан Омана Кабус бен Саид

ТАСС вчера в 20:22
Политика

Facebook и Instagram удаляют записи в поддержку генерала Сулеймани

Американская компания Facebook удаляет записи в поддержку убитого США генерала Касема Сулеймани, сообщает телекомпании CNN.
Аргументы и Факты вчера в 23:46
Кино

Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана

Производственный бюджет научно-фантастической киноленты режиссера Кристофера Нолана «Довод» обошелся в более 200 миллионов долларов.
iReactor 02:28
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости вчера в 12:56
Баскетбол

«Зенит» одолел «Химки» в Евролиге

«Зенит» взял верх над «Химками» в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:81.
Спорт-Экспресс вчера в 14:00
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Общество

Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году.
RT на русском 06:37
Кино

Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»

Если легендарные кадры первого фильма напоминают Национальный парк Чжанцзяцзе на юго-востоке Китая, в провинции Хунань, то действия второго фильма нас отсылают скорее к островам Океании.
ToDay News Ufa вчера в 23:03
Общество

В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Коммерсантъ 04:49
Политика

Путин и Меркель начали встречу в Москве

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Известия 06:40
ещё по теме
Главное