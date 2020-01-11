В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Он стал первой жертвой нового заболевания.

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

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