Происшествия
РБКВ Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Он стал первой жертвой нового заболевания.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика
Турция надеется, что Россия обеспечит перемирие в Идлибе
Анкара надеется, что Москва убедит Дамаск в необходимости перемирия в сирийском Идлибе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Политика
Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
Политика
Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой
Происшествия
В Австралии акулы съели футболиста из Германии
Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
Политика
КСИР взял на себя всю ответственность за крушение украинского Боинга
Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение самолета Международных авиалиний Украины.
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Спорт
Россиянка Мохова выиграла индивидуальную гонку на юношеской Олимпиаде
Российская биатлонистка Алена Мохова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на зимней юношеской Олимпиаде в Лозанне.
Авто
В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.
Общество
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном
Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Футбол
Денисов и Кьяртанссон покинули «Рубин»
Защитник Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон больше не являются игроками казанского «Рубина». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Общество
СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Общество
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Политика
Facebook и Instagram удаляют записи в поддержку генерала Сулеймани
Американская компания Facebook удаляет записи в поддержку убитого США генерала Касема Сулеймани, сообщает телекомпании CNN.
Кино
Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана
Производственный бюджет научно-фантастической киноленты режиссера Кристофера Нолана «Довод» обошелся в более 200 миллионов долларов.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Баскетбол
«Зенит» одолел «Химки» в Евролиге
«Зенит» взял верх над «Химками» в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:81.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году.
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
Если легендарные кадры первого фильма напоминают Национальный парк Чжанцзяцзе на юго-востоке Китая, в провинции Хунань, то действия второго фильма нас отсылают скорее к островам Океании.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Москве
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.