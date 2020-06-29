Энергетика
РБКВ Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.
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Объединившиеся нефтяные гиганты Китая планируют закупать нефть у РФ
Московский Комсомолецвчера в 03:24
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Общество
Как устроен госпиталь для больных с COVID-19 в «Крокус Экспо»
Госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией, организованный на площадях выставочного центра «Крокус Экспо», продолжит свою работу в июле.
RT на русском 11:39
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
В Москве явка на онлайн-голосовании по поправкам составила 91,5%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве по состоянию на 14.00 вторника составляет 91,5%, следует из данных электронного штаба.
РИА Новости 07:47
Политика
Владимир Путин обратился с обращением к россиянам
Во вторник, 30 июня, российский президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны.
Городовой 07:18
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Воронежская инфекционная больница, которую возвели по проекту Министерства обороны РФ, примет первых пациентов с COVID-19 с 10 июля.
Domostroyrf.ru 10:41
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой 12:15
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Футбол
ЦСКА — Спартак 1:0 (1-й тайм)
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
RT на русском 12:36
Футбол
«Кто?» Анчелотти не знал о существовании игрока, покинувшего «Эвертон» после 11 лет в клубе
Специалист не знал о существовании игрока Люка Гарбатта, проведшего в «Эвертоне» 11 лет и покинувшего клуб по истечении срока контракта 30 июня.
Sport24.ru 12:03
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Экономика
В МОТ спрогнозировали значительный рост числа безработных к концу года
Количество людей, потерявших работу из-за пандемии COVID-19, к концу 2020 года значительно превысит ранее прогнозируемые показатели и может достигнуть 400 миллионов, говорится в опубликованном во вторник новом докладе Международной организации труда.
РИА Новости 09:20
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13
Общество
В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля
Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС 07:57
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Общество
Президент Путин наградил Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
Ульяновск.Экспресс вчера в 23:57
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Кино
Кристофер Нолан запрещает использовать стулья на съемках своих фильмов
Сама Хэтэуэй поделилась своим опытом работы с Ноланом на съемках "Темный рыцарь: Возрождение легенды".
КиноПоиск 10:10
Здоровье
Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой
Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов в беседе с ТАСС рассказал, что риск заражения коронавирусом и тяжесть вызванных им заболеваний связана с генетической предрасположенностью человека.
Live24 00:17
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40