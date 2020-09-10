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Российская газета
Российская газета

В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Исследования, проведенные в КНР, доказали, что "Триазавирин" сокращает период болезни и облегчает большинство признаков COVID-19. По словам Чарушина, этот результат является промежуточным и нуждается в дальнейшем развитии. В целом, исследование в Китае затронуло 245 пациентов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19

Ученые из Китая подтвердили, что российский препарат "Триазавирин", по предварительным результатам исследования, эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил вице-президент РАН Валерий Чарушин.
РИА Новостивчера в 14:23
Подробнее о событии
РИА Новости

В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19

РИА Новостивчера в 14:23
Российская газета

В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Российская газета17:11
Газета.Ru

Китай подтвердил эффективность российского препарата от COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:33
URA.Ru

Китай подтвердил эффективность уральского лекарства от COVID

URA.Ruвчера в 14:58
РБК

Академик РАН сообщил об эффективности «Триазавирина» от COVID-19

РБК18:01
Znak.com

Ученые озвучили итоги испытаний уральского препарата, которым лечили от COVID в Китае

Znak.comвчера в 06:10
ФедералПресс

Уральское лекарство против коронавируса испытывают в Китае

ФедералПрессвчера в 05:05

Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному
РЕН ТВ9 сентября в 15:09
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Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфаксвчера в 16:33
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Ученые разработали оружие против массово убивающей супербактерии

Специалисты из Университета Пердью (Австралия) создали препарат для борьбы со смертельно опасным лекарственно-устойчивым энтерококком, ежегодно убивающим 2 тысячи человек в одних только Соединенных Штатах Америки, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Journal of Medicinal Chemistry.
Live24вчера в 08:09

Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич

В четверг сотрудники европейских посольств в Минске вновь приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая накануне сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди - предположительно, силовики.
Московский Комсомолецвчера в 14:53
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Казахстан готовится ко второй волне коронавируса

Несмотря на стабилизацию ситуации в распространением коронавируса Казахстан готовится ко второй волне эпидемии, заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой 10 сентября во время брифинга в службе центральных коммуникаций.
ИА Красная Веснавчера в 03:10
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Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
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