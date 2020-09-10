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Российская газета
Российская газета

В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Исследования, проведенные в КНР, доказали, что "Триазавирин" сокращает период болезни и облегчает большинство признаков COVID-19. По словам Чарушина, этот результат является промежуточным и нуждается в дальнейшем развитии. В целом, исследование в Китае затронуло 245 пациентов.В источнике
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РБК

Академик РАН сообщил об эффективности «Триазавирина» от COVID-19

РБК18:01
Российская газета

В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Российская газета17:11
ФедералПресс

Уральское лекарство против коронавируса испытывают в Китае

ФедералПрессвчера в 05:05
URA.Ru

Китай подтвердил эффективность уральского лекарства от COVID

URA.Ruвчера в 14:58
РИА Новости

В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19

РИА Новостивчера в 14:23
Znak.com

Ученые озвучили итоги испытаний уральского препарата, которым лечили от COVID в Китае

Znak.comвчера в 06:10
Газета.Ru

Китай подтвердил эффективность российского препарата от COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:33

Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на противоречия в позиции ФРГ, которая требует расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным, но не готова сотрудничать в этом с Россией – в этой связи дипломат привел латинский афоризм "Is fecit cui prodest".
Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
РИА Новости19:32

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.comвчера в 09:35
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В Совфеде не нашли связи с РФ переданных в ОЗХО анализов Навального

Берлин обязан доказать происхождение веществ, переданных в ОЗХО, и их связь с причинами случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным, однако Германия предлагает всем просто принять на веру свою версию произошедшего, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфаксвчера в 00:34
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Штурмовики ЮВО отработали взлет и посадку в Волгоградской области

Летчики Су-25 Краснодарского края на полевом аэродроме авиаклуба «Юный ястреб» в Средней Ахтубе на незнакомом летном поле с грунтовым покрытием выполнили задачи по взлету и посадке.
Московский Комсомолецвчера в 01:23
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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Microsoft объявила цены на консоли Xbox Series X и Series S в России

Как сообщается на сайте информационного-новостного портала EVO-RUS.COM, стало известно о дате начала продаж на российском рынке игровых консолей Xbox Series S и Xbox Series X. Продажи стартуют с 10 ноября текущего года.
Лезги газетвчера в 14:12
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Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
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В США почтят память жертв терактов 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 года 19 боевиков, которые были связанны с исламской экстремистской группировкой «Аль-Каида», захватили четыре самолета и совершили нечеловеческие террористические акты по важнейшим и многолюдным объектам в США.
Обзор газет17:51