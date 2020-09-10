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Исследования, проведенные в КНР, доказали, что "Триазавирин" сокращает период болезни и облегчает большинство признаков COVID-19. По словам Чарушина, этот результат является промежуточным и нуждается в дальнейшем развитии. В целом, исследование в Китае затронуло 245 пациентов.В источнике
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