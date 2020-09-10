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Российская газета
Российская газета

В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Исследования, проведенные в КНР, доказали, что "Триазавирин" сокращает период болезни и облегчает большинство признаков COVID-19. По словам Чарушина, этот результат является промежуточным и нуждается в дальнейшем развитии. В целом, исследование в Китае затронуло 245 пациентов.В источнике
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ТАСС

В Китае заявили о способности российского препарата сокращать срок лечения коронавируса

ТАСС20:39
Российская газета

В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Российская газета17:11
Znak.com

Ученые озвучили итоги испытаний уральского препарата, которым лечили от COVID в Китае

Znak.comвчера в 06:10
РИА Новости

В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19

РИА Новостивчера в 14:23
URA.Ru

Китай подтвердил эффективность уральского лекарства от COVID

URA.Ruвчера в 14:58
ФедералПресс

Уральское лекарство против коронавируса испытывают в Китае

ФедералПрессвчера в 05:05
JustMedia

Исследование препарата для лечения от коронавируса ведется в трех больницах Екатеринбурга

JustMediaвчера в 04:33

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Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.
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