Коронавирус
Российская газетаВ Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Исследования, проведенные в КНР, доказали, что "Триазавирин" сокращает период болезни и облегчает большинство признаков COVID-19. По словам Чарушина, этот результат является промежуточным и нуждается в дальнейшем развитии. В целом, исследование в Китае затронуло 245 пациентов.
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Ученые из Китая подтвердили эффективность российского препарата против коронавируса
Комсомольская правдавчера в 22:19
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АвтоВАЗ запустил производство специальной серии модели Lada 4x4
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Ведомости вчера в 12:04
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Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра полностью переведена на русский язык.
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О решении закрыть шоу коллективу Comedy Woman сообщил продюсер. Надежда Ангарская была шокирована новостью.
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Помогают кузбасские врачи и вылечиться от алкогольной зависимости. Сегодня в России отмечается день трезвости.
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Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.
RT на русском вчера в 21:24
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:33
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Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.
Газета.Ru 01:40
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Менеджер Легкоступовой заверил, что дети певицы хотели забрать ее прах
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На Украине по территории всей страны могут ввести жёсткий карантин из-за плохой эпидемиологической ситуации.
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Первыми испытать на своей шкуре мощь российского вооружения рискуют турецкие танки в Сирии.
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Toyota открыла в РФ предзаказ на обновленный Land Cruiser Prado
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Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте
На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечания вчера в 05:58
Политика
В Германии назвали вещество, которым отравили Алексея Навального
Оказывается, Навальный выпил отравляющее вещество под кодовым названием А-242, которое является модификацией «Новичка».
Evo-rus.com 00:41