Исследования, проведенные в КНР, доказали, что "Триазавирин" сокращает период болезни и облегчает большинство признаков COVID-19. По словам Чарушина, этот результат является промежуточным и нуждается в дальнейшем развитии. В целом, исследование в Китае затронуло 245 пациентов.