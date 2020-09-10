Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Исследования, проведенные в КНР, доказали, что "Триазавирин" сокращает период болезни и облегчает большинство признаков COVID-19. По словам Чарушина, этот результат является промежуточным и нуждается в дальнейшем развитии. В целом, исследование в Китае затронуло 245 пациентов.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Ученые из Китая подтвердили эффективность российского препарата против коронавируса

Комсомольская правда22:19
ФедералПресс

Уральское лекарство против коронавируса испытывают в Китае

ФедералПрессвчера в 05:05
Российская газета

В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Российская газета17:11
URA.Ru

Китай подтвердил эффективность уральского лекарства от COVID

URA.Ruвчера в 14:58
РИА Новости

В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19

РИА Новостивчера в 14:23
Znak.com

Ученые озвучили итоги испытаний уральского препарата, которым лечили от COVID в Китае

Znak.comвчера в 06:10
ТАСС

В Китае заявили о способности российского препарата сокращать срок лечения коронавируса

ТАСС20:39

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
ТАССвчера в 11:09
223

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,3K

Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:31
203

Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газетавчера в 07:52
78