Общество

Газета.RuГазета.RuВ Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian. Также приговоры получили двое его коллег.
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В китайском городе Шэньчжэнь суд приговорил генетика Хэ Цзянькуя к 3 годам тюремного заключения и штрафу в размере 3 млн юаней ($430 тыс.) за эксперимент с рождением детей из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает
 China Daily.
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