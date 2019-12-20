Общество
Газета.RuВ Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian. Также приговоры получили двое его коллег.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
В китайском городе Шэньчжэнь суд приговорил генетика Хэ Цзянькуя к 3 годам тюремного заключения и штрафу в размере 3 млн юаней ($430 тыс.) за эксперимент с рождением детей из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает China Daily.Ruposters.ru04:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками
Общество
Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами
Неправильное хранение салатов — одного из главных новогодних блюд — может привести к тяжелому пищевому отравлению, сообщил Роспотребнадзор.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Наука
Физики смогли остановить электрон за фемтосекунду
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Общество
Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек
Хоккей
«Салават Юлаев» не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера
Уфимский "Салават Юлаев" проиграл чешскому "Оцеларжи Тршинец" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера.
Культура
«Мы живём вместе»: Ольга Бузова подтвердила отношения с блогером из Новосибирска
Политика
«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
Армия и оружие
Совместные учения России, Китая и Ирана поставили США на место — CGTN
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности», которые стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе, являются не просто «размахиванием флагом» — они посылают сигнал США, которые продолжают вводить санкции и подрывать территориальные права Ирана.
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.
Политика
В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.
Общество
Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
Гаджеты
Realme X50 окажется полным клоном Redmi K30 5G
Realme X50 на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G, но после раскрытия технических характеристик стало понятно, что будущая новинка технически является «клоном» конкурента.
Футбол
Глушаков пообещал «попылить» на высоком уровне еще не один год
Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Денис Глушаков заявил, что планирует выступать на высоком уровне еще несколько лет, отметив, что у него осталось много сил и амбиций.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Общество
Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах
Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале, — в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.
Происшествия
В Липецке родители нашли мертвым 12-летнего школьника
Трагедия с ребенком произошла в субботу, 28 декабря, в поселке Силикатный в Липецке. Там родители нашли мертвым 12-летнего сына.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Происшествия
Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля российского чиновника
Самодельное взрывное устройство, предположительно, установленное на пороге машины, сработало в тот момент, когда чиновник открыл дверцу водителя.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров познакомил россиян со своей семьей
Киркоров добавил, что его родственница является популярной оперной певицей. По его мнению, у тети Мари волшебное сопрано.
Общество
Курилки в Шереметьево намерены вернуть в начале 2020 года
Московский аэропорт Шереметьево намерен вернуть курилки в свои терминалы в начале 2020 года.
Спорт
Superhot VR заработала больше $2 миллионов за неделю
Superhot VR собрала больше $2 млн на всех платформах за одну неделю.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова улетела в отпуск вместе с бойфрендом
В эфире финального выпуска шоу «План Б» Ольга Бузова подтвердила роман с Давидом Манукяном, а за пять дней до Нового года влюбленных заметили в московском аэропорту, откуда они отправятся в Куршевель на каникулы.
Шоу-бизнес
Лолита предстала перед публикой в образе блондинки
Накануне Лолита поделилась с поклонниками в своем официальном Instagram-аккаунте снимком, на котором она предстала в совершенно непривычном для себя образе.