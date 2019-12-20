с чего всё началось

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian. Также приговоры получили двое его коллег.

В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Общество Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами Неправильное хранение салатов — одного из главных новогодних блюд — может привести к тяжелому пищевому отравлению, сообщил Роспотребнадзор.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.

Театры Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.

Армия и оружие Совместные учения России, Китая и Ирана поставили США на место — CGTN Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности», которые стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе, являются не просто «размахиванием флагом» — они посылают сигнал США, которые продолжают вводить санкции и подрывать территориальные права Ирана.

Происшествия Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.

Политика В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.

Гаджеты Realme X50 окажется полным клоном Redmi K30 5G Realme X50 на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G, но после раскрытия технических характеристик стало понятно, что будущая новинка технически является «клоном» конкурента.

Футбол Глушаков пообещал «попылить» на высоком уровне еще не один год Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Денис Глушаков заявил, что планирует выступать на высоком уровне еще несколько лет, отметив, что у него осталось много сил и амбиций.

Общество Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале, — в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.

Шоу-бизнес Ольга Бузова улетела в отпуск вместе с бойфрендом В эфире финального выпуска шоу «План Б» Ольга Бузова подтвердила роман с Давидом Манукяном, а за пять дней до Нового года влюбленных заметили в московском аэропорту, откуда они отправятся в Куршевель на каникулы.