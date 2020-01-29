Армия и оружие
Газета.RuВ Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
С деталями работы аналитиков из Китая разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок. В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
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Двуличное китайское предупреждение. Зачем Пекин предрекает России поражение от США
Национальная служба новостейвчера в 12:44
Китайские СМИ предупредили Россию о вероятности поражения в первые три часа войны
Ruposters.ruвчера в 03:51
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