Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

С деталями работы аналитиков из Китая разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок. В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Читать в источнике
Комментировать294

Подробнее о событии

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ruвчера в 08:59

Двуличное китайское предупреждение. Зачем Пекин предрекает России поражение от США

Национальная служба новостейвчера в 12:44

Китайские эксперты: В случае войны с США Россия будет уничтожена в первые три часа

Росбалтвчера в 10:40

«Распускаешь слухи, чтобы он не ходил к той девке»: Баранец на житейском примере объяснил смысл китайской «страшилки» для России

Царьград02:08

В Китае заявили о возможном уничтожении России в первые три часа войны

ГЛАС.RUвчера в 05:33

Китайские СМИ предупредили Россию о вероятности поражения в первые три часа войны

Ruposters.ruвчера в 03:51

Китайское издание заявило, что в случае войны Россия потерпит поражение за три часа

URA.Ruвчера в 03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Политика

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Военное обозрение 03:44
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
RT на русском 11:11
Политика

Нетаньяху и помилованная Путиным Иссахар вернулись в Израиль

REGNUM 12:06
Общество

Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками

РИА Новости 09:44
Политика

КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Красная весна вчера в 13:23
Общество

Рыбак поймал загадочное морское существо с огромной головой и тремя щупальцами

Рыбак поймал необычное существо с огромной головой и тремя щупальцами и подозвал мать.
Lenta.ru 11:51
Гаджеты

В России появился кнопочный слайдер за 3 тысячи рублей

Live24 08:02
Кино

Появились первые отзывы критиков о «Хищных птицах» с Марго Робби

В четверг, 29 января, в сети появились первые отзывы критиков о "Хищных птицах" с Марго Робби.
Piter.tv 03:02
Культура

Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»

Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Клопс 04:49
Общество

Путин наградил посмертно сотрудника СК Капустина орденом Мужества

Сотрудник Следственного комитета Владислав Капустин, убитый в октябре 2019 года, посмертно награжден орденом Мужества.
Известия 10:32
Политика

Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков

В среду издание "Шанс" сообщило, что Штыгашев попытался объяснить сталинскую депортацию калмыков в Сибирь в 1943 году тем, что это якобы было сделано для спасения калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Великой Отечественной войны, от расправы с ними.
РИА Новости 11:13
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
RT на русском 08:43
Политика

Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбления

Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».
Медиазона 07:30
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Общество

СКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск

Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать по обвинению в растрате бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца и двух его сыновей, Александра и Дмитрия.
Коммерсантъ 08:15
Происшествия

Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину

Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.
REGNUM 11:34
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru 08:15
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru 10:34
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Политика

МИД России ответил Зеленскому на слова о Второй мировой

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР за развязывание Второй мировой войны переходит всякие границы, такие оценки преступны.
Lenta.ru 09:15
Здоровье

Коронавирус за две недели может добраться до Новосибирска

Подробнее о семействе коронавирусов рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
Сибкрай.ru вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 11:51
Политика

Совет ЕС согласовал условия Brexit

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях Brexit. Великобритания сможет покинуть Евросоюз в полночь 31 января, передает ТАСС.
Известия 08:10
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Финансы

Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:17
Политика

В отставку отправлен глава Чувашии Михаил Игнатьев

Президент Владимир Путин уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Эхо Москвы вчера в 10:30
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное