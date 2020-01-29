С деталями работы аналитиков из Китая разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок. В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

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Политика Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков В среду издание "Шанс" сообщило, что Штыгашев попытался объяснить сталинскую депортацию калмыков в Сибирь в 1943 году тем, что это якобы было сделано для спасения калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Великой Отечественной войны, от расправы с ними.

Политика Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбления Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».

Кино Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Общество СКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать по обвинению в растрате бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца и двух его сыновей, Александра и Дмитрия.

Происшествия Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.

Общество РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).

Политика Совет ЕС согласовал условия Brexit Совет ЕС утвердил соглашение об условиях Brexit. Великобритания сможет покинуть Евросоюз в полночь 31 января, передает ТАСС.