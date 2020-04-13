В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN на платформе Sina.

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

Экономика Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить. 847

Общество С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора». 3

Кино Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.

Общество Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат. 7

Политика Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса. 29

Общество Спецрейс «Аэрофлота» покинул сегодня РФ с 70 жителями Германии Посольство Германии в Российской Федерации сообщила о вылете спецрейсах «Аэрофдлота» из Москвы в Мадрид на котором находились 50 граждан республики, и 20 жителей, которые имею гражданство РФ.

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 951

Армия и оружие Avia.pro: российские военные окружили американцев в Сирии Как сегодня сообщило издание Avia.pro, фактически, американцы попали там в окружение, поскольку наши спецназовцы развернули на севере провинции Хасака не менее 4-х военных блок-постов, которые обеспечивают полный контроль главных маршрутов передислокации американских военных. 4

Общество Роскачество нашло бактерии в туалетной бумаге Эксперты Роскачества исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных у потребителей торговых марок. 18

Здоровье Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. 25

Общество Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 344

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1K