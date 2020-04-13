Коронавирус
Lenta.ruВ Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN на платформе Sina.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
РИА Новости 04:54
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Общество
Главы МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы за невыполнение правил поведения при ЧС
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
ТАСС 06:59
Общество
С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине
Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора».
Forbes 02:39
Кино
Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее
Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
Роспотребнадзор разъяснил пользу лимона и чеснока при коронавирусе
Что касается цитрусовых, чеснока или имбиря, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство.
ИА Городские вести. Волгоград 07:02
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Общество
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить уже полторы недели
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить уже полторы недели.
Эхо Москвы 07:00
Футбол
«В Германии знают: Путин большая фигура. Но мама сказала: «Ты не едешь в Россию». Интервью звезды «Динамо» Филиппа
Филипп уехал в родной Берлин к маме и уже не получит штрафа, если выйдет на пробежку или растянется на лужайке в парке.
Sport24.ru 04:00
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Общество
Спецрейс «Аэрофлота» покинул сегодня РФ с 70 жителями Германии
Посольство Германии в Российской Федерации сообщила о вылете спецрейсах «Аэрофдлота» из Москвы в Мадрид на котором находились 50 граждан республики, и 20 жителей, которые имею гражданство РФ.
SM News 07:14
Общество
Куряне на детей до трех лет получат пять тысяч рублей
Право на ежемесячную выплату имеют получатели материнского капитала, независимо от того были ли израсходованы эти средства или нет.
Курская правда 10 апреля в 11:32
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам
Бесконечно длинный котлован, стеллажи гробов — в два-три уровня — наспех засыпают землей.
НТВ вчера в 14:49
Общество
Власти Москвы рассказали о наказании для водителей без пропуска
Водители, которые поедут по Москве без пропуска, будут оштрафованы.
Российская газета 06:56
Армия и оружие
Avia.pro: российские военные окружили американцев в Сирии
Как сегодня сообщило издание Avia.pro, фактически, американцы попали там в окружение, поскольку наши спецназовцы развернули на севере провинции Хасака не менее 4-х военных блок-постов, которые обеспечивают полный контроль главных маршрутов передислокации американских военных.
Недвижимость.RU 07:37
Общество
Роскачество нашло бактерии в туалетной бумаге
Эксперты Роскачества исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных у потребителей торговых марок.
АБН 02:25
Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Общество
Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС
Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.
ТАСС 07:01
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Александра Васильева доставили в Коммунарку
WomanHit.ru 02:34
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Общество
Генпрокуратура обнаружила в интернете фейки о жертвах коронавируса
Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к заведомо ложной информации.
Говорит Москва 03:56
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав.
РБК 07:31
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Футбол
«Барселона» находится под угрозой банкротства
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выступил с обращением к действующему главе клуба Жозепу Бартомеу с просьбой объяснить последние решения клуба, в частности – увольнение шести топ-менеджеров.
Metaratings 02:59