Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN на платформе Sina.
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В Китае предсказали вторую волну коронавируса в ноябре

РБК05:34

В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре

РЕН ТВ01:04

Китайский ученый предрек новую волну эпидемии коронавируса

Известия01:31

Китайские врачи предрекли новую волну коронавируса в ноябре

Газета.Ru01:20

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

Lenta.ru02:08

В КНР предрекли новую волну COVID-19

РИА Новости00:51

В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре

RT на русском00:44
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:16, Ашберн

В Китае спрогнозировали сроки начала второй волны коронавируса: она снова охватит весь мир

КП - Беларусь04:32
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество

В Самарской области выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом

Сегодня 13 апреля стало известно ещё о пяти новых случаях заражением этой страшной инфекцией.4 человека это жители Самары, один с Волжского района.
Похвистнево-Информ 05:00
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Общество

Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков

Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
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Общество

В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых

В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
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Культура

В сеть выложили фильм «Русские грузины» Леонида Парфенова

Леонид Парфенов выложил в свободный доступ первую часть документального цикла «Русские грузины» (18+), который ранее выходил только в прокате.
It`s My City 05:50
Общество

Борис Джонсон объяснил свою победу над коронавирусом

В связи со своим выздоровлением Джонсон выразил горячую благодарность всем британским медикам, которые заботятся об оказавшихся в больницах гражданах.
Журналистская правда 04:31
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Общество

Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы

Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 11 апреля в 07:57
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Общество

Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
ТАСС 05:13
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Гаджеты

Опубликован первый официальный тизер нового смартфона OnePlus Z

После анонса нового флагманского смартфона OnePlus 8 появились и первые разговоры о выпуске китайским брендом еще одной модели, которая должна стать наследником OnePlus X и получить название OnePlus Z. Более того, недавно в Сети был опубликован первый официальный тизер будущей новинки.
Актуальные Новости 03:50
Общество

Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
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Общество

Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс

В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:51
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
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Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
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Общество

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
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Кино

Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
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Происшествия

На московской стройке нашли мужчину без головы

На московской стройке найден мужчина без головы.
Lenta.ru 05:34
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Общество

В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом

Среди 17 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области один четырехлетний ребенок, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:08
2
Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Новости Юргинского района 10 апреля в 05:48
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Хоккей

Восемь россиян включены в список худших хоккеистов НХЛ

Портал The Athletic составил список худших хоккеистов, выступавших в НХЛ. Игроки распределены по номерам.
Pravda.Ru 05:54
Общество

Киево-Печерскую лавру закроют на карантин

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
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Здоровье

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Крыму

В Крыму считают, что предотвратить московский сценарий распространения коронавируса поможет соблюдение режима самоизоляции.
Аргументы и Факты - Крым 04:31
2
Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
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Наука

Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии

Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
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Общество

В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек

За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
RT на русском 03:59
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