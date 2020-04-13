Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN на платформе Sina.
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Китайские врачи предрекли новую волну коронавируса в ноябре

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В КНР предрекли новую волну COVID-19

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В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре

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В Китае спрогнозировали сроки начала второй волны коронавируса: она снова охватит весь мир

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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

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В Тверской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом

В Тверской области по состоянию на 13 апреля выявлено 44 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
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Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
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Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
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Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
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В Кемеровской области один из новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Мариинске.
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В России стали чаще обращаться за психологической помощью на фоне пандемии

Горячая линия психологической помощи начала работать 25 марта.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель

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В Алтайском крае более 10 тысяч людей проверились на коронавирус

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Рейтинг партии «Слуга народа» падает — эксперт

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Клинические испытания «предварительно одобрены» чиновниками. С середины марта в КНР с помощью добровольцев испытывают еще одну вакцину.
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