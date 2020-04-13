Коронавирус
Lenta.ruВ Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN на платформе Sina.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков
Утром 13 апреля на сайт мэра Москвы mos.ru, где оформляются пропуска для передвижения, совершена бот-атака.
Российская газета 04:03
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В России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заболевания коронавирусом в 62 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 03:45
Культура
В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
На mos.ru запустили проект "Культурная Москва онлайн", который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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Общество
Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса
В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
Общество
В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома
Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.
Вести.Севастополь 03:20
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Московский Комсомолец 03:33
Здоровье
В Тверской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом
В Тверской области по состоянию на 13 апреля выявлено 44 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Край справедливости 04:08
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
ТАСС Спорт 11 апреля в 11:07
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Lenta.ru 04:20
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Туркмения решила возобновить чемпионат по футболу
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Гончар является самым результативным российским защитником в истории НХЛ. Он набрал 811 (220+591) очков в 1301 матче регулярного чемпионата.
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Goldman Sachs: сделка по нефти является исторической, но недостаточной
Аналитики одного из крупнейших банков США, Goldman Sachs, оценили последствия заключения нефтяной сделки ОПЕК+ по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки, признав ее "исторической, но недостаточной".
Вести.Ru 02:56
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Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
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В Кемеровской области один из новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Мариинске.
Газета Кемерова 03:13
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В Татарстане выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Казань 04:32
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Димитрис Харитидис заявил, что хоть туроператоры в Великобритании и Германии собираются начать сезон в середине июня, все зависит от ситуации в мире и открытия границ государств.
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За сутки коронавирусом в Свердловской области заразились семь человек
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Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
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Говорит Москва 04:23
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
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Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Томской области
В Томской области выявлено четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Здоровье
В Алтайском крае более 10 тысяч людей проверились на коронавирус
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Рейтинг партии «Слуга народа» падает — эксперт
Как сообщало ИА REGNUM, в марте рейтинг поддержки Зеленского составлял 46%, снизившись за предыдущий месяц на 2%.
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Китай занялся испытаниями второй вакцины от коронавируса
Клинические испытания «предварительно одобрены» чиновниками. С середины марта в КНР с помощью добровольцев испытывают еще одну вакцину.
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Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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