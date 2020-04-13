Коронавирус
Lenta.ruВ Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN на платформе Sina.
Читать в источнике
Оценить505
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Общество
Кремль назвал способы избежать падения уровня доходов россиян
По прогнозам экспертов Института исследований ВЭБ реальные доходы россиян в апреле—июне могут снизиться на 17,5%. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам года могут сократиться на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года.
РБК 07:05
Общество
Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом
В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:40
Общество
Эксперты Роскачества нашли в туалетной бумаге энтеробактерии
Эксперты Роскачества проверили туалетную бумагу на российских прилавках и выяснили, что одна марка содержит энтеробактерии, а несколько образцов выпускают с недостаточной мягкостью.
Вечерняя Москва 02:53
Политика
Лукашенко обратился к зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов не опускать руки и бороться за свои жизни.
Известия 08:39
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Политика
Путин потребовал устранить нехватку медицинских средств защиты
Сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник должны получать все установленные доплаты за особые условия работы и должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Life.ru 08:40
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Здоровье
Режиму самоизоляции в Красноярском крае дали очередные послабления
Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе - на сегодняшний день зафиксировано 110 заболевших.
Sibnovosti.ru 06:27
Здоровье
Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19
Нью-Йорк, США, 13 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Тяжёлый пациент с коронавирусной инфекцией перед интубацией спросил врача о том, кто заплатит на процедуру.
REGNUM 07:41
Происшествия
В российском городе в окно жилого дома попал снаряд
Ранее в городе по жилому дому случайно выстрелил вертолет — тогда снаряд тоже попал в балкон, сообщает Mash.
Lenta.ru 08:28
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
В российские Вооруженные силы поступила первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Газета.Ru 05:00
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ могут скорректировать
Сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы, сообщил в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:53
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
Piter.tv 10 апреля в 09:01
Биатлон
Драчёв отказался от кандидатур Польховского в штаб сборной России
Ранее правление СБР рекомендовало назначить Польховского главным тренером сборной.
Pravda.Ru 04:24
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
Кино
Харви Вайнштейн задолжал Кевину Смиту денег за «Клерков»
Снятые Кевином Смитом за гроши «Клерки» обрели культовый статус и принесли купившему их когда-то продюсеру Харви Вайнштейну внушительную прибыль, однако до создателя независимого хита причитающиеся ему деньги до сих пор не дошли.
Киноафиша России 02:37
Общество
Электронные пропуска для перемещения по городу появятся в Севастополе
С 14 апреля в Севастополе будут выдаваться пропуска в электронной форме, которые дают право передвигаться по городу, ходить на работу и с работы в период введения режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Новый Севастополь 07:37
Здоровье
Доктор Мясников назвал чудом ситуацию с коронавирусом в России
Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum.
SMINEWS в Иванове вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости вчера в 01:43
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Общество
Голикова призналась, что к 9 мая справиться с коронавирусом не удастся
Вице-премьер Т. Голикова, выступая в эфире телеканала «Россия», заявила, что перелома ситуации с коронавирусом к 9-мая ожидать не стоит, в связи с чем можно ожидать продления срока ограничительных мер для населения.
Хорошие новости вчера в 15:53
Происшествия
В Татарстане из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице завели дело
В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", сообщили в СК.
Российская газета 08:35
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19