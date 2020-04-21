Коронавирус
REGNUMВ Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
Исследователи из Китая изучили образцы различных мутаций коронавируса от одиннадцати случайных пациентов из Ханчжоу. В ходе работы они выясняли, как быстро различные штаммы могут проникать в клетки человека и уничтожить их.
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с чего всё началось
В исследовании, опубликованном на портале MedRxiv, говорится, что специалисты изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 пациентов из КНР и выяснили, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека.Аргументы и Факты00:15
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Названы страны, где распространены самые опасные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус
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