с чего всё началось

Исследователи из Китая изучили образцы различных мутаций коронавируса от одиннадцати случайных пациентов из Ханчжоу. В ходе работы они выясняли, как быстро различные штаммы могут проникать в клетки человека и уничтожить их.

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

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