Коронавирус
REGNUMВ Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
Исследователи из Китая изучили образцы различных мутаций коронавируса от одиннадцати случайных пациентов из Ханчжоу. В ходе работы они выясняли, как быстро различные штаммы могут проникать в клетки человека и уничтожить их.
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с чего всё началось
В исследовании, опубликованном на портале MedRxiv, говорится, что специалисты изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 пациентов из КНР и выяснили, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека.Аргументы и Факты00:15
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9111.ru вчера в 14:18
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Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
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Lenta.ru вчера в 22:53
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Коммерсантъ вчера в 16:41
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Газета.Ru вчера в 14:41
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REGNUM вчера в 22:45
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