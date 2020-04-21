Коронавирус
REGNUMВ Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
Исследователи из Китая изучили образцы различных мутаций коронавируса от одиннадцати случайных пациентов из Ханчжоу. В ходе работы они выясняли, как быстро различные штаммы могут проникать в клетки человека и уничтожить их.
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с чего всё началось
В исследовании, опубликованном на портале MedRxiv, говорится, что специалисты изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 пациентов из КНР и выяснили, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека.Аргументы и Факты00:15
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
Энергетика
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РИА Новости 19 апреля в 20:15
Общество
В Балтайском районе ввели карантин
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ProBalakovo вчера в 11:58
Здоровье
У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус
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Общество
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Rusvesna.su 00:31
Общество
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Участников стихийного митинга во Владикавказе, где больше тысячи человек протестуют против карантинных мер, начали разгонять силовики.
Инфо24 вчера в 11:23
Энергетика
Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за обвала в мире
В связи с обвалом ближайшего фьючерсного контракта сорта нефти West Texas Intermediate (WTI), московская Мосбиржа сократит 21 апреля на полдня торги апрельским фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil (эталоный сорт техасской нефти).
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Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Доктор Мясников заявил, что уже переболел коронавирусом
Официальный представитель инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, доктор Александр Мясников заявил, что уже переболел COVID-19.
Аргументы и Факты вчера в 13:24
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:02
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В России следователи займутся издевающимися над учителями школьниками
Следователи начнут отслеживать случаи издевательства над учителями в ходе онлайн-занятий, за так называемые пранки школьников могут привлечь к ответственности, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Lenta.ru вчера в 06:13
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Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Здоровье
В больнице Екатеринбурга у 78 пациентов и врачей нашли коронавирус
МордовМедиа вчера в 07:43
Здоровье
Обновлены данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 апреля
Обновлены данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 апреля.
Lenta.ru 00:50
Общество
Во Владикавказе вспыхнули беспорядки из-за карантина
20 апреля во Владикавказе сотни людей вышли на акцию протеста против режима самоизоляции, из-за которого они потеряли работу, сообщает «Кавказский узел».
Солидарность вчера в 13:20
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
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Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
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Число жертв канадского стрелка увеличилось
Lenta.ru 01:49
Футбол
Джикия предложил вернуться к системе «весна-осень»
Капитан московского "Спартака", защитник национальной сборной России Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с приостановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса, заявив, что сейчас оптимальный момент для возвращения к системе "весна-осень", по которой раньше проводились чемпионаты страны.
ProstoProSport 01:38
Происшествия
В больнице в Коммунарке на лечении находятся почти 570 пациентов
Почти 570 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 52 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:29
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В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной сообщил последние данные о ее состоянии
Исполнительный директор театра «Русская песня» рассказал о состоянии Надежды Бабкиной.
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В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Автоновости дня 00:35
Гаджеты
Xiaomi выпустила стодолларовый монитор с более тонкой рамкой
Как отмечает Xiaomi, рамки вокруг экрана у Mi Display 1A стали ещё тоньше.
iXBT.com 19 апреля в 21:32
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 19 апреля в 12:25