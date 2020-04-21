с чего всё началось

Исследователи из Китая изучили образцы различных мутаций коронавируса от одиннадцати случайных пациентов из Ханчжоу. В ходе работы они выясняли, как быстро различные штаммы могут проникать в клетки человека и уничтожить их.

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

Энергетика Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.

Общество В Балтайском районе ввели карантин Сегодня на заседании оперативного штаба региона было объявлено о карантине в Балтайском районе. Ранее на карантин закрыли Ершов. 12

Здоровье У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус По словам Виктора Мишарина, 15 апреля сотрудница подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, приступила к своим должностным обязанностям, спустя время почувствовала себя плохо, была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу. 5

Общество Сориентировались: Украина предложила миру свои хранилища для нефти «На Украине есть и нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, и один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости», — заявил Витренко, добавив, что бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас.

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Общество Во Владикавказе вспыхнули беспорядки из-за карантина 20 апреля во Владикавказе сотни людей вышли на акцию протеста против режима самоизоляции, из-за которого они потеряли работу, сообщает «Кавказский узел».

Футбол Джикия предложил вернуться к системе «весна-осень» Капитан московского "Спартака", защитник национальной сборной России Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с приостановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса, заявив, что сейчас оптимальный момент для возвращения к системе "весна-осень", по которой раньше проводились чемпионаты страны.

Происшествия В больнице в Коммунарке на лечении находятся почти 570 пациентов Почти 570 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 52 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко. 169

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