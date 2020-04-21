с чего всё началось

Исследователи из Китая изучили образцы различных мутаций коронавируса от одиннадцати случайных пациентов из Ханчжоу. В ходе работы они выясняли, как быстро различные штаммы могут проникать в клетки человека и уничтожить их.

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

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Авто Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега. 15

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Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,6K

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Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 1,3K

Здоровье В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19 Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович. 25

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 22

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Армия и оружие Китайские истребители пятого поколения J-31 получили новую окраску Ряд китайских СМИ отмечает, что многие в КНР полагали, что J-31 могут составить конкуренцию другим воздушным судам нового поколения – J-20, но "это не так".

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,7K