Коронавирус
REGNUMВ Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
Исследователи из Китая изучили образцы различных мутаций коронавируса от одиннадцати случайных пациентов из Ханчжоу. В ходе работы они выясняли, как быстро различные штаммы могут проникать в клетки человека и уничтожить их.
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с чего всё началось
В исследовании, опубликованном на портале MedRxiv, говорится, что специалисты изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 пациентов из КНР и выяснили, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека.Аргументы и Факты00:15
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Названы страны, где распространены самые опасные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус
Комсомольская правда02:51
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«Меандр» нажился на реставрации здания в Симферополе
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Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
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Энергетика
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Известия вчера в 15:28
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В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса
В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса Число заболевших достигло 384.
MySLO.ru 03:36
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В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
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Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
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По данным оперштаба на вторник, 21 апреля, на территории Самарской области еще у 8 человек официально подтверждена новая коронавирусная инфекция.
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
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Космос
Новый модуль МКС «Наука» испытывают в вакуумной камере
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Коммерсантъ вчера в 16:41