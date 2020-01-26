Общество
РИА НовостиВ Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Ученые национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР выяснили, что 2019-nCoV схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. В КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных в связи с распространением нового заболевания.
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В Турции продолжается спасательная операция после сильного землетрясения
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Политика
Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку
По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
Общество
В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом
В США подтвердили третий случай заболевания коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями Агентства здравоохранения штата Огайо.
Общество
Жители Омска попросили международной помощи из-за плохой экологической обстановки
Организаторы напомнили, что в течение трех лет город, в котором находятся более четырех тысяч больших и малых предприятий, страдает от сильных химических запахов.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Шоу-бизнес
Тихоня Рэгланд: почему британцы уверены, что мама Меган Маркл склонила Сассексов к переезду
Многие были уверены, что после переезда в Великобританию герцогиня Сассекская перевезет свою мать к себе, однако Дория отвергла эту возможность и осталась дома, в Америке.
Общество
Мамаевым курганом назвал свалку глава Кубани Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил гору мусора с Мамаевым курганом.
Здоровье
В России заявили о случаях передачи рака от человека к человеку
Онколог рассказал, что пока в медицине нет однозначного понимания причины возникновения рака и способах передачи заболевания.
Происшествия
В Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым
В нескольких населенных пунктах Чечни задержали как минимум 25 человек, среди которых есть и несовершеннолетние, из-за распространения фотоколлажа, в котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Спорт
Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира
Футбол
Маротта: «„Интер“ надеется оформить переход Эриксена как можно скорее»
Директор «Интера» Беппе Маротта подтвердил, что клуб близок к приобретению полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Общество
Коляда ответил Познеру на заявление об «уродстве» городов Урала
Режиссер Николай Коляда прокомментировал высказывания журналиста Владимира Познера, ранее раскритиковавшего ситуацию условиями жизни в городах российской периферии.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Армия и оружие
Воевать или отсидеться? Готовы ли латвийцы защищать свою страну
Только 49% опрошенных выразили готовность защищать Латвию. У 18% респондентов нет мнения по этому вопросу.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
Гаджеты
Samsung предлагает дорогие наушники Galaxy Buds+ бесплатно
Компания Samsung предлагает бесплатно получить наушники Samsung Galaxy Buds+.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
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