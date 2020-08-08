В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса
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В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, который передается через клещей, пишет Global Times. По последним данным, заразились уже 60 человек, умерли семь. Изначально инфекцию обнаружили в провинции Цзянсу, позже вирусом заразились и жители провинции Аньхой.В источнике
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Новости Китая, вечер: смертельный вирус от клещей и пекинские компании-единороги
ЭКД5 августа в 11:30