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РИА Новости
РИА Новости

В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса

В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, который передается через клещей, пишет Global Times. По последним данным, заразились уже 60 человек, умерли семь. Изначально инфекцию обнаружили в провинции Цзянсу, позже вирусом заразились и жители провинции Аньхой.В источнике
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Известия

В Китае предупредили о распространении нового опасного вируса

Известия08:40
Коммерсантъ

СМИ сообщили о распространении в Китае еще одного опасного вируса

Коммерсантъ08:37
РИА Новости

В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса

РИА Новости08:12
Взгляд.ру

В Китае зафиксировали вирус, способный убить человека

Взгляд.ру08:07
РБК

В Китае предупредили о распространении смертельного вируса

РБК08:03
ТАСС

Медики предупредили о распространении в Китае еще одного опасного вируса

ТАСС06:23
ЭКД

Новости Китая, вечер: смертельный вирус от клещей и пекинские компании-единороги

ЭКД5 августа в 11:30

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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В РФС считают, что изменения правил фиксации игры рукой помогут арбитрам VAR

Изменения в правилах, касающиеся фиксации нарушения при игре рукой, принятые Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), помогут с определением игры рукой судьям, которые будут работать с системой видеоассистента рефери (VAR).
ТАСС Спорт6 августа в 07:04