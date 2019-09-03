Происшествия
РБКВосемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае
В провинции Хубэй в Центральном Китае восемь детей погибли в результате нападения в начальной школе, передает газета South China Morning Post. По информации полиции, 40-летний мужчина с ножом напал на школьников. В результате инцидента погибли восемь учеников, еще двое госпитализированы.
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Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Здоровье
Врачи предупредили об опасности наращивания ресниц
По словам специалистов, злоупотребление процедурами наращивания ресниц может привести к потере собственных.
Волгоградская правда вчера в 11:07
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Шоу-бизнес
Пока смерть не разлучит: жизнь Марины Зудиной после ухода Олега Табакова
Целеустремленная и упорная, еще в 16 лет Марина Зудина поняла, чего хочет от жизни.
StarHit.ru 01:00
Политика
Глава Златоуста отправлен в отставку
Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.
Российская газета 03:47
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности.
Ведомости 03:43
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Общество
В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа
В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
Газета.Ru 01:50
Общество
Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
РИА Новости 03:11
Здоровье
Врачи Австралии признали изменение климата чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения
Австралийская врачебная ассоциация (AMA) признала глобальное изменение климата "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения".
ТАСС 03:54
Общество
Мужчина выиграл в лотерею 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа
Житель Магадана выиграл в лотерею суперприз в размере 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа из 12, сообщает MagadanMedia.
РЕН ТВ вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Авто
Volkswagen объявил скидки на кроссовер Tiguan
Поддерживая высокий спрос, компания Volkswagen объявляет специальные предложения на самые популярные версии кроссовера Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня 05:07
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество
Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников
Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:46
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия
Восьмилетняя девочка пропала в Липецкой области
Интерфакс 04:27
Происшествия
Инспектор ГИБДД получил 4 года за оформление ДТП, которых не было
Екатеринбург в интернете 01:36
Политика
Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Футбол
Трансфер Дзаппакосты в «Рому» помог найти пропавшего ребенка
Объявление о переходе защитника Давиде Дзаппакосты из лондонского «Челси» в «Рому» помогло найти пропавшего ребенка.
Нева Спорт 01:47
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Футбол
РПЛ признала Шомуродова лучшим игроком августа
Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим игроком российской Премьер-лиги в августе.
Metaratings 05:02
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Политика
В Израиле раскритиковали Польшу за игнорирование Холокоста
Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».
Взгляд.ру 02:08
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51