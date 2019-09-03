Происшествия

РБКРБКВосемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

В провинции Хубэй в Центральном Китае восемь детей погибли в результате нападения в начальной школе, передает газета South China Morning Post. По информации полиции, 40-летний мужчина с ножом напал на школьников. В результате инцидента погибли восемь учеников, еще двое госпитализированы.
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Восемь детей скончались в Китае после нападения в начальной школе

РИА Новости05:08

СМИ: восемь детей погибли от ранений после нападения на школу в Китае

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Умерло 8 детей из 10 пострадавших при резне в китайской начальной школе

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Восемь учеников начальных классов погибли после атаки на школу в Китае

Комсомольская правда01:42

СМИ: После нападения на школу в Китае погибли 8 детей

Росбалт01:14

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК01:49

Восемь детей погибли в результате нападения на школу в Китае

РЕН ТВ00:25
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Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

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Врачи предупредили об опасности наращивания ресниц

По словам специалистов, злоупотребление процедурами наращивания ресниц может привести к потере собственных.
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Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили

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Пока смерть не разлучит: жизнь Марины Зудиной после ухода Олега Табакова

Целеустремленная и упорная, еще в 16 лет Марина Зудина поняла, чего хочет от жизни.
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Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.
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Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
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Газета.Ru 01:50
Общество

Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
РИА Новости 03:11
Здоровье

Врачи Австралии признали изменение климата чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения

Австралийская врачебная ассоциация (AMA) признала глобальное изменение климата "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения".
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Общество

Мужчина выиграл в лотерею 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа

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РЕН ТВ вчера в 21:28
Шоу-бизнес

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В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".
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Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия

Восьмилетняя девочка пропала в Липецкой области

Интерфакс 04:27
Происшествия

Инспектор ГИБДД получил 4 года за оформление ДТП, которых не было

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Политика

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
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Общество

Назван самый распространенный размер груди россиянок

Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
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Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Общество

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Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Происшествия

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Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
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Трансфер Дзаппакосты в «Рому» помог найти пропавшего ребенка

Объявление о переходе защитника Давиде Дзаппакосты из лондонского «Челси» в «Рому» помогло найти пропавшего ребенка.
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Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
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Футбол

РПЛ признала Шомуродова лучшим игроком августа

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим игроком российской Премьер-лиги в августе.
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Политика

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Политика

В Израиле раскритиковали Польшу за игнорирование Холокоста

Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».
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Александр Розенбаум перенес операцию

Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Политика

В России готовы изменить правила выборов в Госдуму

Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
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