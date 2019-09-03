В провинции Хубэй в Центральном Китае восемь детей погибли в результате нападения в начальной школе, передает газета South China Morning Post. По информации полиции, 40-летний мужчина с ножом напал на школьников. В результате инцидента погибли восемь учеников, еще двое госпитализированы.

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Здоровье Врачи предупредили об опасности наращивания ресниц По словам специалистов, злоупотребление процедурами наращивания ресниц может привести к потере собственных.

Политика Глава Златоуста отправлен в отставку Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности.

Общество Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.

Общество В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.

Общество Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.

Здоровье Врачи Австралии признали изменение климата чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения Австралийская врачебная ассоциация (AMA) признала глобальное изменение климата "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения".

Общество Мужчина выиграл в лотерею 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа Житель Магадана выиграл в лотерею суперприз в размере 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа из 12, сообщает MagadanMedia.

Шоу-бизнес Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.

Авто Volkswagen объявил скидки на кроссовер Tiguan Поддерживая высокий спрос, компания Volkswagen объявляет специальные предложения на самые популярные версии кроссовера Volkswagen Tiguan.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Общество Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

Общество Назван самый распространенный размер груди россиянок Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.

Общество Ураган «Дориан» снизился до третьей категории Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Футбол Трансфер Дзаппакосты в «Рому» помог найти пропавшего ребенка Объявление о переходе защитника Давиде Дзаппакосты из лондонского «Челси» в «Рому» помогло найти пропавшего ребенка.

Футбол РПЛ признала Шомуродова лучшим игроком августа Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим игроком российской Премьер-лиги в августе.

Политика На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Политика В Израиле раскритиковали Польшу за игнорирование Холокоста Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».

Культура Александр Розенбаум перенес операцию Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.