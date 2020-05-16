Общество
Народные новостиКитайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии данных о коронавирусе
Китайский врач считает, что власти Уханя не хотели говорить правду. Он рассказал в интервью CNN, что заподозрил сокрытие информации властью, потому что в течение 10 дней число людей с коронавирусом оставалось неизменным.
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с чего всё началось
Власти Уханя, который считается центром распространения коронавируса в мире, в декабре прошлого года скрыли детали о масштабах первоначальной вспышки, заявил в интервью CNN ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.Радио Sputnik07:04
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Шоу-бизнес
Адвокат Муцениеце прокомментировала ее задержание
Московский Комсомолец 06:07
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Шоу-бизнес
Любовь Успенская сообщила, что ее близкие умерли от коронавируса
Московский Комсомолец 09:01
Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Происшествия
На Кубани снова проверяют сообщения о нарушениях по выплатам медикам
Прокуратура организовала новые проверки после появления сообщений о невыполнении выплат медикам в разных районах Кубани, сообщает надзорное ведомство региона.
РИА Новости 07:42
Общество
В Самарской области готовятся к ослаблению ограничительных мер
Самара, 17 мая 2020, 15:38 — REGNUM В Самарской области продолжают готовиться к ослаблению ограничительных мер.
REGNUM 08:38
Общество
Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Происшествия
В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП
Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 09:13
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05:34
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая
С 18 мая разрешена работа туристических агентств и МФЦ при условии строгих соблюдений санитарных норм.
Оренбургское региональное телевидение 08:28
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Здоровье
Сергей Морозов наградил медиков Карсунской районной больницы за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией
Эпидситуация в регионе остаётся сложной, но я уверен, что вместе мы справимся с трудностями,- подчеркнул Сергей Морозов.
Ульяновская правда 07:43
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Здоровье
В Подмосковье создадут комиссию по вопросам выплат медикам
Комиссия, которая будет принимать обращения по поводу выплат медикам, будет создана в Московской области.
ТАСС 09:02
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
Космос
Космический корабль Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS
«Если приборы Solar Orbiter обнаружат материал с кометы ATLAS, это будет первое предсказанное пересечение хвоста кометы с помощью активного космического корабля, имеющего соответствующие приборы для обнаружения кометного материала», - написали ученые в новой статье, исследующей эту возможность.
AstroNews.ru 15 мая в 06:04
Общество
Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21
RT на русском 08:37
Происшествия
В Латвии обнаружили пропавший дрон
Известия 08:55
Фигурное катание
Трусова раскрыла причины ухода от Тутберидзе к Плющенко
Мастер спорта России международного класса Александра Трусова объявила о своем переходе к Евгению Плющенко из штаба Этери Тутберидзе.
Народные новости 15 мая в 07:02
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире UFC
Нидерландский боец MMA Алистар Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в поединке тяжелой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
Lenta.ru 00:37
Политика
Трамп намерен уволить генерального инспектора Госдепа, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о своем намерении в связи с утратой доверия освободить от должности генерального инспектора госдепа США Стива Линика, назначенного на этот пост в 2013 году экс-главой государства Бараком Обамой, сообщает издание Politico.
РИА Новости вчера в 03:02
Наука
Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19
Evo-rus.com вчера в 01:05
Авто
Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
Общество
Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала»
Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.
РБК 08:12
Общество
Часть ограничений в Воронежской области снимут уже завтра
В Воронежской области завтра, 18 мая, стартует первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:37
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:51