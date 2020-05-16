с чего всё началось

Китайский врач считает, что власти Уханя не хотели говорить правду. Он рассказал в интервью CNN, что заподозрил сокрытие информации властью, потому что в течение 10 дней число людей с коронавирусом оставалось неизменным.

Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии данных о коронавирусе

Общество Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года. 9

Общество Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса. 292

Фигурное катание Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 4

Происшествия На Кубани снова проверяют сообщения о нарушениях по выплатам медикам Прокуратура организовала новые проверки после появления сообщений о невыполнении выплат медикам в разных районах Кубани, сообщает надзорное ведомство региона.

Общество В Самарской области готовятся к ослаблению ограничительных мер Самара, 17 мая 2020, 15:38 — REGNUM В Самарской области продолжают готовиться к ослаблению ограничительных мер.

Происшествия В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Здоровье 115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция. 684

Происшествия Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции. 54

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 863

Здоровье В Подмосковье создадут комиссию по вопросам выплат медикам Комиссия, которая будет принимать обращения по поводу выплат медикам, будет создана в Московской области.

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1K

Общество Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок. 38

Космос Космический корабль Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS «Если приборы Solar Orbiter обнаружат материал с кометы ATLAS, это будет первое предсказанное пересечение хвоста кометы с помощью активного космического корабля, имеющего соответствующие приборы для обнаружения кометного материала», - написали ученые в новой статье, исследующей эту возможность. 2

Фигурное катание Трусова раскрыла причины ухода от Тутберидзе к Плющенко Мастер спорта России международного класса Александра Трусова объявила о своем переходе к Евгению Плющенко из штаба Этери Тутберидзе. 3

Единоборства Оверим нокаутировал Харриса на турнире UFC Нидерландский боец MMA Алистар Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в поединке тяжелой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.

Политика Трамп намерен уволить генерального инспектора Госдепа, сообщили СМИ Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о своем намерении в связи с утратой доверия освободить от должности генерального инспектора госдепа США Стива Линика, назначенного на этот пост в 2013 году экс-главой государства Бараком Обамой, сообщает издание Politico.

Авто Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada. 212

Общество Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала» Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.