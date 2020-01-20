Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайской провинции Ухань 31 декабря. Больных изолируют для недопущения распространения заболевания и ведут учёт.

Новый «китайский» коронавирус передаётся от человека к человеку

Технологии Amazon внедряет систему оплаты по скану ладони Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.

Авто Subaru готовит электромобиль: первый макет Судя по всему, для электромобилей в компании готовят новый фирменный дизайн, ведь паркетник имеет мало общего с нынешними автомобилями Subaru.

Здоровье Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.

Политика Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.

Политика В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.

Авто Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.

Технологии Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.

Футбол Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю» Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.

Футбол «Аталанта» проиграла аутсайдеру чемпионата Италии СПАЛу «Аталанта» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии проиграла СПАЛу — 1:2. В составе хозяев забил Йосип Иличич, у гостей отличились Андреа Петанья и Маттиа Валоти.

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемого в вербовке в ИГ В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в вербовке людей в ряды запрещенной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК по городу.

Здоровье Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.