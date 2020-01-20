Здоровье
Life.ruНовый «китайский» коронавирус передаётся от человека к человеку
Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайской провинции Ухань 31 декабря. Больных изолируют для недопущения распространения заболевания и ведут учёт.
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Технологии
Amazon внедряет систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора
Общество
Рядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты
В иракской столице недалеко от американского посольства упали две ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.
Наука
Названы неинфекционные заболевания, которые могут быть заразными
Стало известно, что ряд заболеваний, которые на протяжении длительного периода времени считались неинфекционными, могут быть все же заразными.
Авто
Subaru готовит электромобиль: первый макет
Судя по всему, для электромобилей в компании готовят новый фирменный дизайн, ведь паркетник имеет мало общего с нынешними автомобилями Subaru.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Политика
Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму
Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.
Политика
В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег
Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Технологии
Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта
Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.
Армия и оружие
Индийские ВВС получили первую эскадрилью Су-30МКИ с ракетами «Брамос»
Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооружённых сверхзвуковыми ракетами «Брамос», поступила на вооружение индийских ВВС 20 января.
Футбол
Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»
Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Футбол
«Аталанта» проиграла аутсайдеру чемпионата Италии СПАЛу
«Аталанта» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии проиграла СПАЛу — 1:2. В составе хозяев забил Йосип Иличич, у гостей отличились Андреа Петанья и Маттиа Валоти.
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в вербовке в ИГ
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в вербовке людей в ряды запрещенной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК по городу.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактёров США за лучшую роль
Американский актёр Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Общество
Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
Здоровье
В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков
В Башкирии за 2019 год было уволено 1,8 тысячи медиков.
Кино
Эксперты издания Empire составили список лучших фильмов XXI века
Журнал о кинофильмах Empire составил рейтинг из ста величайших картин XXI века.
Происшествия
Новогодняя арка рухнула на людей в Петрозаводске
Тематическая арка, установленная неподалеку от мобильного катка на площади Кирова, сегодня днем рухнула.
Здоровье
Минздрав предложил ввести постконтактную профилактику ВИЧ
Для общественного обсуждения Минздрав разместил проект нового порядка оказания медпомощи, сообщает «Коммерсантъ».
Космос
Для работы спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет
Для развертывания многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» к 2030 году «Роскосмосу» понадобится 148 запусков ракет-носителей, пишет РИА Новости.
Здоровье
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Здоровье
Более 250 человек скончались в России после приема лекарств
После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Гаджеты
На рынке скоро появятся графеновые аккумуляторы
Американская компания Real Graphene в ближайшее время начнет массовое коммерческое производство графеновых аккумуляторов.