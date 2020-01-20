Здоровье

Life.ruLife.ruНовый «китайский» коронавирус передаётся от человека к человеку

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайской провинции Ухань 31 декабря. Больных изолируют для недопущения распространения заболевания и ведут учёт.
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