Здоровье

REGNUMREGNUMВ Китае признали передачу коронавируса от человека к человеку

Наньшань рассказал о случае в провинции Гуандун, где случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы у двух человек. Согласно полученным данным, родственники заразившихся посещали город Ухань, а по возвращению заразили своих близких.
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с чего всё началось

В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

Китайские специалисты подтвердили, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку, заявил глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.
РИА Новости10:47

Подробнее о событии

Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку

РБК13:43

Установлен способ передачи смертельного китайского вируса

Lenta.ru11:54

В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

РИА Новости10:47

Коронавирус из китайского Уханя передается от человека к человеку

Красная весна12:00

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Известия10:51

В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

Российская газета11:47

Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку

ТАСС11:30
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Происшествия

Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Lenta.ru 15:17
Общество

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс 08:25
Политика

В Кремле оценили итоги берлинской конференции по Ливии

В Кремле позитивно оценивают итоги международной конференции по Ливии в Берлине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что турецких войск в Ливии нет

Турецкий президент Реджеп Эрдоган рассказал сегодня, что Турция отправила на ливийскую территорию только отряд инструкторов, а не регулярные подразделения, и оказывает помощь международно признаваемому правительству.
Вечерний курьер 15:34
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
ТАСС 17:00
Космос

Институт «Роскосмоса» предложил маркировать все космические спутники

Необходимость маркировки спутников, утверждают специалисты института "Роскосмоса", вызвана прогнозируемым резким ростом количества на орбите малых спутников.
РИА Новости 19:11
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Армия и оружие

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
РБК 17:22
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Политика

В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Ведомости 16:25
Армия и оружие

Для нападения на Россию США подготовят «смертника»

Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.
Взгляд.ру 08:10
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 14:25
Интернет

Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Planet Today 01:17
Происшествия

В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу

В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Известия 16:57
Политика

Названы принципы голосования по поправкам к Конституции

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
Lenta.ru 12:28
Происшествия

В Новосибирске горит крематорий

В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся крематорий. Об этом сообщает "Новосибирск онлайн" со ссылкой на пресс-службу МЧС по НСО.
Газета.Ru 16:57
Политика

The Guardian назвала имя нового главаря ИГ

Газета.Ru 18:06
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами.
РБК 18:57
Музыка

Русские священники покорили жюри французского «Голоса»

Gazeta.SPb 17:56
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Технологии

Названа истинная причина климатической катастрофы

Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
Lenta.ru 16:21
Футбол

Камера засняла на матче фаната-изменщика

Ридус 08:35
Шоу-бизнес

Волочкова анонсировала свою свадьбу

Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения анонсировала предстоящую свадьбу с избранником, имя которого она не раскрыла, сообщает портал StarHit.
РИА Новости 18:42
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
ТАСС 09:46
Экономика

Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства

«Рынок с оптимизмом воспринял назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра — приток капитала на прошлой неделе составил $480 млн, в том числе $150 млн — в фонды акций, став самым большим за последние два года», — отмечают аналитики Альфа-банка.
РБК 16:01
Шоу-бизнес

Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards

Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Sputnik Узбекистан 03:00
Происшествия

Экс-полковник Захарченко прокомментировал «записку» покровителям

Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
РИА Новости 07:59
Происшествия

Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

RT на русском 11:37
Экономика

«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей

По программе «Дальневосточная ипотека» на 20 января заключено 440 кредитных договоров по льготной ставке на общую сумму 1,55 млрд рублей.
REGNUM 18:12
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