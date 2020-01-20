Китайские специалисты подтвердили, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку, заявил глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.

с чего всё началось

Наньшань рассказал о случае в провинции Гуандун, где случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы у двух человек. Согласно полученным данным, родственники заразившихся посещали город Ухань, а по возвращению заразили своих близких.

В Китае признали передачу коронавируса от человека к человеку

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