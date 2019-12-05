Сегодня в Китае многие называют россиян "воинственным народом". Об этом пишет китайское издание Sohu в попытке объяснить природу этого явления. В статье приводится мнение, что Россия – это страна, которой удалось захватить больше всего земель за всю свою историю.

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Происшествия В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

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