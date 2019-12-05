Политика
РИА НовостиКитайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»
Сегодня в Китае многие называют россиян "воинственным народом". Об этом пишет китайское издание Sohu в попытке объяснить природу этого явления. В статье приводится мнение, что Россия – это страна, которой удалось захватить больше всего земель за всю свою историю.
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Авто
В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы
Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
Гаджеты
Qualcomm представила процессоры Snapdragon 865 и Snapdragon 765 и 765G
Характеристики чипов компания раскрывать не стала, но было сказано, что Snapdragon 765 и 765G получили модем Snapdragon X52.
Происшествия
В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом
Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Футбол
Футбольные агенты заработали в 2019 году более 650 миллионов долларов
На долю европейских клубов приходится 625,9 миллиона долларов из 653,9 миллиона агентских выплат — то есть 95,7%. Данные, опубликованные в этом отчете, были получены из ITMS, которая используется всеми 211 ассоциациями-членами ФИФА и более 7500 профессиональными футбольными клубами по всему миру.
Политика
В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО
Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Общество
Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Политика
В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил полномочия, и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.
Происшествия
В Москве задержали продававшую поддельные полисы каско банду
Полиция пресекла деятельность банды, которая торговала поддельными полисами каско в Москве и Подмосковье.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
В Приморье пациент сбежал голым из реанимации
В Приморье голый мужчина ушел ночью из реанимации Надеждинской центральной районной больницы.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура»
Полиция возбудила уголовное дело после нападения на защитника и капитана хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максима Кондратьева.
Общество
Президент запустил газопровод «Сила Сибири»
По решению главы государства Владимира Путина магистральный газопровод «Сила Сибири» запустили в эксплуатацию.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Происшествия
В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
Политика
Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО
Американский президент Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились «исключительно с уважением».
Общество
Гордость Якутии попала в топ-100 уродливых зданий России
Блогер-урбанист Илья Варламов включил в свой топ-100 самых уродливых зданий страны и спортивный комплекс «Триумф» в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
США направят против России «Золотую Орду»
Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Здоровье
Названы неожиданные продукты, негативно влияющие на работу мозга
Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Общество
СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику.
Религия
Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога
Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в Основах социальной концепции Русской православной церкви, написанных ее служителями около 20 лет назад, противоречит благословению Творца "Плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" журналист Дмитрий Киселев в эфире телеканала "СПАС".