Политика

РИА НовостиРИА НовостиКитайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

Сегодня в Китае многие называют россиян "воинственным народом". Об этом пишет китайское издание Sohu в попытке объяснить природу этого явления. В статье приводится мнение, что Россия – это страна, которой удалось захватить больше всего земель за всю свою историю.
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Китайцы назвали русских воинственным народом

URA.Ruвчера в 21:51

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

РИА Новостивчера в 19:01

Китайские журналисты назвали россиян «воинственным народом»

Народные новостивчера в 20:31

Китайское СМИ: В КНР россиян называют «воинственным народом»

Life.ruвчера в 20:28

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

RT на русскомвчера в 19:56

Китайское СМИ рассказало, как россияне стали «воинственным народом»

News.ruвчера в 19:23

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Известиявчера в 20:59
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Авто

В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы

Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
ToDay News Ufa 03 декабря в 07:17
Гаджеты

Qualcomm представила процессоры Snapdragon 865 и Snapdragon 765 и 765G

Характеристики чипов компания раскрывать не стала, но было сказано, что Snapdragon 765 и 765G получили модем Snapdragon X52.
Astera вчера в 06:42
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Происшествия

В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом

Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
РИА Новости 00:10
Происшествия

В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
РБК 01:19
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия вчера в 09:47
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Футбол

Футбольные агенты заработали в 2019 году более 650 миллионов долларов

На долю европейских клубов приходится 625,9 миллиона долларов из 653,9 миллиона агентских выплат — то есть 95,7%. Данные, опубликованные в этом отчете, были получены из ITMS, которая используется всеми 211 ассоциациями-членами ФИФА и более 7500 профессиональными футбольными клубами по всему миру.
Матч ТВ вчера в 06:18
Политика

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru вчера в 23:20
Общество

Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Известия 01:24
Общество

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Газета.Ru 01:54
Происшествия

На Марсовом поле в Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь

РБК вчера в 12:57
Политика

В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил полномочия, и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.
РИА Новости вчера в 19:22
Происшествия

В Москве задержали продававшую поддельные полисы каско банду

Полиция пресекла деятельность банды, которая торговала поддельными полисами каско в Москве и Подмосковье.
РБК 01:18
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

В Приморье пациент сбежал голым из реанимации

В Приморье голый мужчина ушел ночью из реанимации Надеждинской центральной районной больницы.
Российская газета вчера в 23:30
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru 01:44
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура»

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на защитника и капитана хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максима Кондратьева.
RT на русском 00:41
Общество

Президент запустил газопровод «Сила Сибири»

По решению главы государства Владимира Путина магистральный газопровод «Сила Сибири» запустили в эксплуатацию.
Общественная служба новостей 02 декабря в 05:42
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Комсомольская правда вчера в 04:41
Происшествия

В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже

РИА Новости вчера в 15:41
Политика

Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились «исключительно с уважением».
Политика Сегодня вчера в 19:10
Общество

Гордость Якутии попала в топ-100 уродливых зданий России

Блогер-урбанист Илья Варламов включил в свой топ-100 самых уродливых зданий страны и спортивный комплекс «Триумф» в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:04
Кино

Россияне назвали любимые фильмы на Новый год

ФАН 01:18
Армия и оружие

США направят против России «Золотую Орду»

Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Lenta.ru вчера в 01:13
Здоровье

Названы неожиданные продукты, негативно влияющие на работу мозга

Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Ugpressa.ru вчера в 07:36
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк вчера в 09:38
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Общество

СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику.
РБК 00:37
Религия

Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога

Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в Основах социальной концепции Русской православной церкви, написанных ее служителями около 20 лет назад, противоречит благословению Творца "Плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" журналист Дмитрий Киселев в эфире телеканала "СПАС".
РИА Новости 00:00
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