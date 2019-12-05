Политика

Газета.RuГазета.RuВ Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам. Издание Sohu перечислило, почему граждан России называют сильными и воинственными. Как пишет автор материала, во времена Российской империи и Советского Союза страна смогла заполучить большие территории площадью 25 млн кв. км.
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В Китае признали россиян воинственным народом

Газета.Ru21:59

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

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Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Известия20:59

Китайское СМИ: В КНР россиян называют «воинственным народом»

Life.ru20:28

Китайцы назвали русских воинственным народом

URA.Ru21:51

Китайское СМИ рассказало, как россияне стали «воинственным народом»

News.ru19:23

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

РИА Новости19:01
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Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Здоровье

Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок

Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
URA.Ru 20:17
Происшествия

В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека

На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
RT на русском 21:12
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Фигурное катание

В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе

В Турине с 5 по 9 декабря состоится финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.
Sport24.ru 02 декабря в 12:22
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 09:19
Кино

Кит Харрингтон объяснил смерть Дейенерис в «Игре престолов»

Дейенерис в последнем сезоне вела себя не очень адекватно – она начала убивать всех подряд и это не могло устраивать Джона Сноу.
Gazeta.SPb 19:01
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Происшествия

Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

РИА Новости 21:25
Политика

Российских дипломатов высылают из Германии

Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Примечания 10:13
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС 16:27
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Общество

Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина

Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.
РБК 23:00
Кино

Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Кубань 24 15:27
Гаджеты

Одноплатный компьютер Rock Pi N10 стоит от 99 долларов США

3DNews 10:47
Футбол

Экс-президент «Спартака» уверен в нечестном чемпионстве красно-белых

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко выразил уверенность в том, что красно-белые в 2017 году стали чемпионами России с помощью судей.
Газета.Ru вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Камилла Морроне высказалась о романе с Леонардо Ди Каприо

Девушка решила впервые высказаться на этот счет.
Дни.ру 18:37
Единоборства

Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева

Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.
Радио Комсомольская правда 02 декабря в 11:08
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 09:38
Футбол

«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU

Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Екатеринбург Онлайн 00:08
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Политика

Украинец заочно арестован в России за нападение на посольство в Киеве

Украинский гражданин Роман Рагозин, которого обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве, заочно арестован, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Взгляд.ру 20:57
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru 19:26
Футбол

«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Севильи» Араны

«Зенит» претендует на защитника «Севильи» Гильерме Арану. Клуб из Санкт-Петербурга хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Metaratings 15:09
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области

Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
REGNUM 19:00
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости 20:15
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
СургутИнтерНовости 03:39
Происшествия

В ФСО делят должности и отпуска

Потом ставший обычным инженером бывший начальник отдела заподозрил майора Павлова в «предвзятом к нему отношении», лишении его премий и т. д. Последней каплей стало, как говорится в материалах судебного разбирательства, изменение в графике отпусков майора Соловьева на 2019 год.
Коммерсантъ 17:19
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