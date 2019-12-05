Политика

Газета.RuГазета.RuВ Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам. Издание Sohu перечислило, почему граждан России называют сильными и воинственными. Как пишет автор материала, во времена Российской империи и Советского Союза страна смогла заполучить большие территории площадью 25 млн кв. км.
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Китайцы назвали русских воинственным народом

URA.Ruвчера в 21:51

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Известиявчера в 20:59

Китайские журналисты назвали россиян «воинственным народом»

Народные новостивчера в 20:31

Китайское СМИ: В КНР россиян называют «воинственным народом»

Life.ruвчера в 20:28

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

RT на русскомвчера в 19:56

Китайское СМИ рассказало, как россияне стали «воинственным народом»

News.ruвчера в 19:23

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

РИА Новостивчера в 19:01
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Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС вчера в 11:33
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Здоровье

Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори

Главный врач городской больницы Ноябрьска в ЯНАО Олег Шалаев обратился к родителям 700 детей, не привитых от кори, попросив обеспечить их вакцинацию на фоне вспышек заболевания кори в других городах региона.
РИА Новости 00:36
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 00:36
Шоу-бизнес

Константин Богомолов показал округлившийся живот Ксении Собчак

В Инстаграме Собчак появилось видео с отдыха на Мальдивах, автором которого стал её муж Константин Богомолов.
Bimru.ru вчера в 04:06
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Хоккей

Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»

Вести.Ru вчера в 21:41
Здоровье

Рак «стареет». Уровень онкозаболеваний на Алтае постоянно растет

По заявлению алтайских специалистов, в крае постоянно растет заболеваемость онкологией.
Аргументы и Факты - Алтай 00:20
Экономика

Немецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России

Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК.
REGNUM 03 декабря в 13:38
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Газета.Ru вчера в 19:35
Здоровье

На Камчатке пациенты онкодиспансера требуют вернуть уволенного главврача

Пациентки возмущены — они называют Корниенко лучшим профессионалом в своём деле и требуют, чтобы ей вернули прежнюю должность.
REGNUM вчера в 22:41
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Футбол

Карточку ван Бастена убрали из FIFA из-за нацистского приветствия

Команда FIFA опубликовала заявление после нацистского приветствия бывшего голландского нападающего Марко ван Бастена.
Спорт-Экспресс 03 декабря в 05:08
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета вчера в 04:55
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Общество

Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

REGNUM вчера в 18:53
Общество

Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости вчера в 21:08
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК вчера в 05:31
Гаджеты

Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com вчера в 16:10
Общество

Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них

Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Коммерсантъ вчера в 16:47
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК вчера в 15:17
Космос

NASA показало скафандры для полета на Марс

Discover24 вчера в 04:05
Футбол

УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
Уралинформбюро вчера в 23:53
Транспорт

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Политика

СБУ заявила о задержании члена «Единой России»

На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 16:34
Общество

В Сети обсуждают платье Ирины Шейк на The Fashion Awards 2019

У пресс-вола Ирина выглядела эффектно, а её серое платье с узелками стало одним из самых обсуждаемых в этот вечер.
Paparazzi.ru вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

В своем Instagram-аккаунте Филипп решил показать, как Алла-Виктория рассматривала все, что ей вручили на 8-летие многочисленные гости.
Летидор вчера в 02:00
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