Политика
Газета.RuВ Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам. Издание Sohu перечислило, почему граждан России называют сильными и воинственными. Как пишет автор материала, во времена Российской империи и Советского Союза страна смогла заполучить большие территории площадью 25 млн кв. км.
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Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Здоровье
Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори
Главный врач городской больницы Ноябрьска в ЯНАО Олег Шалаев обратился к родителям 700 детей, не привитых от кори, попросив обеспечить их вакцинацию на фоне вспышек заболевания кори в других городах региона.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Шоу-бизнес
Константин Богомолов показал округлившийся живот Ксении Собчак
В Инстаграме Собчак появилось видео с отдыха на Мальдивах, автором которого стал её муж Константин Богомолов.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Хоккей
Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»
Здоровье
Рак «стареет». Уровень онкозаболеваний на Алтае постоянно растет
По заявлению алтайских специалистов, в крае постоянно растет заболеваемость онкологией.
Экономика
Немецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России
Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан
Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Здоровье
На Камчатке пациенты онкодиспансера требуют вернуть уволенного главврача
Пациентки возмущены — они называют Корниенко лучшим профессионалом в своём деле и требуют, чтобы ей вернули прежнюю должность.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Футбол
Карточку ван Бастена убрали из FIFA из-за нацистского приветствия
Команда FIFA опубликовала заявление после нацистского приветствия бывшего голландского нападающего Марко ван Бастена.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Общество
Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России
Общество
Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС
Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
Гаджеты
Стартовали продажи новых флагманов Honor
Общество
Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них
Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Космос
NASA показало скафандры для полета на Марс
Футбол
УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
Транспорт
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Политика
СБУ заявила о задержании члена «Единой России»
На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Общество
В Сети обсуждают платье Ирины Шейк на The Fashion Awards 2019
У пресс-вола Ирина выглядела эффектно, а её серое платье с узелками стало одним из самых обсуждаемых в этот вечер.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
В своем Instagram-аккаунте Филипп решил показать, как Алла-Виктория рассматривала все, что ей вручили на 8-летие многочисленные гости.