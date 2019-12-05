Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам. Издание Sohu перечислило, почему граждан России называют сильными и воинственными. Как пишет автор материала, во времена Российской империи и Советского Союза страна смогла заполучить большие территории площадью 25 млн кв. км.

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