Общество
Газета.RuВ Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки. Об этом он сказал в интервью CNN. Возглавляя группу экспертов, отправленных для исследования вспышки, Чжун посетил Ухань еще 18 января.
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с чего всё началось
Власти Уханя, который считается центром распространения коронавируса в мире, в декабре прошлого года скрыли детали о масштабах первоначальной вспышки, заявил в интервью CNN ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.Радио Sputnik07:04
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Власти Уханя умалчивали данные о COVID-19, подтвердил ведущий эпидемиолог Китая
Аргументы недели01:41
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