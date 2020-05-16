Общество

Газета.RuГазета.RuВ Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки. Об этом он сказал в интервью CNN. Возглавляя группу экспертов, отправленных для исследования вспышки, Чжун посетил Ухань еще 18 января.
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с чего всё началось
Власти Уханя, который считается центром распространения коронавируса в мире, в декабре прошлого года скрыли детали о масштабах первоначальной вспышки, заявил
 в интервью CNN ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
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