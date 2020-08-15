Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

В результате паводков пострадали крупнейшие сельскохозяйственные угодья КНР, в основном занятые выращиванием риса. Проблема приобрела такой масштаб, что 11 августа председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к нации, призвав сограждан бережно относиться к еде.В источнике
Подробнее о событии
ФАН

Россия может потеснить США на рынке продуктов Китая

ФАН19:36
Экономика сегодня

Россия готова «накормить» китайцев вместо США

Экономика сегоднявчера в 13:02
Piter.tv

Россия может потеснить США на китайском рынке продуктов питания

Piter.tvвчера в 12:59
Народные новости

Россия имеет шанс потеснить США в поставках продуктов питания в Китай

Народные новостивчера в 12:42
РИА Новости

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

РИА Новостивчера в 01:00

Глава ЦИК Белоруссии признала запись видео Тихановской из ее кабинета

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина признала, что Светлана Тихановская, кандидат в президенты республики, записывала своё видеообращение к жителям страны из её кабинета в ЦИК.
Общественная служба новостей14 августа в 14:26
879