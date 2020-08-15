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РИА Новости
РИА Новости

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

В результате паводков пострадали крупнейшие сельскохозяйственные угодья КНР, в основном занятые выращиванием риса. Проблема приобрела такой масштаб, что 11 августа председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к нации, призвав сограждан бережно относиться к еде.В источнике
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Россия готова «накормить» китайцев вместо США

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Россия может потеснить США на китайском рынке продуктов питания

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Россия имеет шанс потеснить США в поставках продуктов питания в Китай

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В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

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Москва призвала не медлить с проведением саммита СБ ООН по Ирану

Москва призывает не медлить с проведением саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН при участии Германии и Ирана, особенно после почти единодушного отказа поддержать проект резолюции США.
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