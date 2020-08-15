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В результате паводков пострадали крупнейшие сельскохозяйственные угодья КНР, в основном занятые выращиванием риса. Проблема приобрела такой масштаб, что 11 августа председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к нации, призвав сограждан бережно относиться к еде.В источнике
С чего всё началось
В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США
В 2017 году Пекин потратил на закупку продуктов питания за рубежом 105 миллиардов долларов, а в 2019-м — уже 142 миллиарда, что равно 6,5% всей профильной мировой торговли. В списке главных поставщиков фигурируют Бразилия, США, Канада, Австралия и Франция.
РИА Новостивчера в 01:00
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