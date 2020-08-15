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РИА Новости
РИА Новости

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

В результате паводков пострадали крупнейшие сельскохозяйственные угодья КНР, в основном занятые выращиванием риса. Проблема приобрела такой масштаб, что 11 августа председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к нации, призвав сограждан бережно относиться к еде.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

В 2017 году Пекин потратил на закупку продуктов питания за рубежом 105 миллиардов долларов, а в 2019-м — уже 142 миллиарда, что равно 6,5% всей профильной мировой торговли. В списке главных поставщиков фигурируют Бразилия, США, Канада, Австралия и Франция.
РИА Новостивчера в 01:00
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Россия готова заменить США на китайском рынке продовольствия

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Россия готова «накормить» китайцев вместо США

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Россия может потеснить США на китайском рынке продуктов

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Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

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Россия может потеснить США на китайском рынке продуктов питания

Piter.tvвчера в 12:59
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Россия имеет шанс потеснить США в поставках продуктов питания в Китай

Народные новостивчера в 12:42
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В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

РИА Новостивчера в 01:00

Пилот «Формулы-2» получил перелом позвонка во время гонки в Барселоне

Индонезийский пилот Шон Гелаэль из команды DAMS получил перелом позвонка во время первой гонки "Формулы-2" в Барселоне в субботу, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Пилот «Формулы-2» получил перелом позвонка во время гонки в Барселоне
РИА Новости03:38

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.
REGNUM04:27
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
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Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
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