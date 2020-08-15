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РИА Новости
РИА Новости

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

В результате паводков пострадали крупнейшие сельскохозяйственные угодья КНР, в основном занятые выращиванием риса. Проблема приобрела такой масштаб, что 11 августа председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к нации, призвав сограждан бережно относиться к еде.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

В 2017 году Пекин потратил на закупку продуктов питания за рубежом 105 миллиардов долларов, а в 2019-м — уже 142 миллиарда, что равно 6,5% всей профильной мировой торговли. В списке главных поставщиков фигурируют Бразилия, США, Канада, Австралия и Франция.
РИА Новостивчера в 01:00
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У России появился шанс вытеснить США с китайского рынка продуктов

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Россия может потеснить США на китайском рынке продуктов питания

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Экс-президент «Барселоны» — о разгроме в матче с «Баварией»: Сетьена теперь винить не надо

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал проигрыш каталонской команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:8) и вылет сине-гранатовых из турнира.
Чемпионат05:04

«Все развалится». Глава МВД Белоруссии оценил призывы уйти в отставку

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости07:14

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
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Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Принимавшая участие в выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в воскресенье, 16 августа, призвала сотрудников СИЗО, в котором в настоящее время находится ее муж Сергей, проявить к нему гуманность.
Известия05:59
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