Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

В результате паводков пострадали крупнейшие сельскохозяйственные угодья КНР, в основном занятые выращиванием риса. Проблема приобрела такой масштаб, что 11 августа председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к нации, призвав сограждан бережно относиться к еде.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

В 2017 году Пекин потратил на закупку продуктов питания за рубежом 105 миллиардов долларов, а в 2019-м — уже 142 миллиарда, что равно 6,5% всей профильной мировой торговли. В списке главных поставщиков фигурируют Бразилия, США, Канада, Австралия и Франция.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Piter.tv

Россия может потеснить США на китайском рынке продуктов питания

Piter.tvвчера в 12:59
Политика Сегодня

Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

Политика Сегодня04:36
ФАН

Россия может потеснить США на китайском рынке продуктов

ФАН19:36
Экономика сегодня

Россия готова «накормить» китайцев вместо США

Экономика сегоднявчера в 13:02
Политическая Экспертиза

Россия готова заменить США на китайском рынке продовольствия

Политическая Экспертиза05:43
Народные новости

Россия имеет шанс потеснить США в поставках продуктов питания в Китай

Народные новостивчера в 12:42
РИА Новости

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

РИА Новостивчера в 01:00

Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить человечность к ее мужу

Оппозиционный кандидат на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская призвала сотрудников СИЗО, в котором содержится ее муж Сергей Тихановский, проявлять к нему человечность и гуманность.
Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить человечность к ее мужу
РБК05:43

Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное дело14 августа в 02:36
22

Где в Самарской области выявили 49 больных коронавирусом за сутки

Новые случаи заражения зарегистрированы в Тольятти (26), Самаре (12), Похвистневском районе (3), Новокуйбышевске (2) и по одному в Жигулевске, Похвистнево, Безенчукском, Борском, Исаклинском, Красноярском районах.
Evo-rus.com14 августа в 08:44
52

США рассматривают возможность «двух шагов» в переговорах по СНВ

Соединенные Штаты рассматривают возможность "двух шагов" при заключения нового российско-американского соглашения о стратегическом наступательном вооружении, заявил пецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью изданию Nikkei.
Газета.Ru05:32
6