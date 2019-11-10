Политика
Газета.RuВ Китае прогнозируют захват НАТО Калининграда за два дня
В случае войны с Россией НАТО захватит Калининградскую область с помощью Польши за два дня, а российская сторона проведет мощные атаки на столицы восьми стран НАТО в течение пяти дней после начала конфликта - сообщили китайские аналитики.
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с чего всё началось
По мнению автора статьи, в ответ Россия в течение пяти суток может ударить по пяти — восьми европейским столицам, что придаст конфликту глобальный масштаб.RT на русскомвчера в 18:58
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Китайские СМИ выяснили, чем для НАТО закончится попытка напасть на Россию
Народные новостивчера в 12:51
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Политика
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Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
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Стало известно, при каком размере заработной платы гражданин России может остаться без страховой пенсии по старости.
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Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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Суд учёл новые обстоятельства дела и не стал разводить певицу и её супруга.
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Газета.Ru вчера в 03:52
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Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости вчера в 08:17
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
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Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
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Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.
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Находящийся во Франции Институт социальных, экономических и политических наук (Issep) исключил из состава научного совета российского историка Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей возлюбленной.
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Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
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Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна вчера в 07:08
Происшествия
В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
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Аргументы недели вчера в 07:07
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Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
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