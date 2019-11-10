с чего всё началось

В случае войны с Россией НАТО захватит Калининградскую область с помощью Польши за два дня, а российская сторона проведет мощные атаки на столицы восьми стран НАТО в течение пяти дней после начала конфликта - сообщили китайские аналитики.

В Китае прогнозируют захват НАТО Калининграда за два дня

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